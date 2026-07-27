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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आठों आरोपियों की आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी, पेंशन खाते पर भी आ सकता है आदेश

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के आरोपियों की आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी है. सुरक्षा कारणों से आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर किए जा सकते हैं. आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के फ्रीज पेंशन खाता के मामले में आज आदेश आ सकता है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 27, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:34 AM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आठों आरोपियों की आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी, पेंशन खाते पर भी आ सकता है आदेश
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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