/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आठों आरोपियों की आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी, पेंशन खाते पर भी आ सकता है आदेश

आरोपी सुभाष के पेंशन खाता से जुड़े मामले पर भी सुनवाई

न्यायालय सुनवाई के बाद संतुष्ट होने पर ही न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाने का आदेश पारित कर सकता है. आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन बैंक खाते में निकासी पर लगी रोक हटाने के मामले पर भी कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है. 23 जुलाई को सुनवाई के दौरान विवेचक आशुतोष तिवारी द्वारा प्रस्तुत आख्या पर न्यायाधीश ने असंतुष्टि जताई थी. इसके आधार पर फिर से आख्या तलब किए जाने का आदेश पारित किया था.