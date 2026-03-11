रसोई गैस की किल्लत से भगवान के घर भी फाके! अमावा मंदिर की राम रसोई हुई बंद, आपातकाल का लगाया नोटिस

Ayodhya: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत के धार्मिक शहर अयोध्या में भी दिखाई देने लगा है. एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से मंदिरों की सामूहिक रसोइयों और प्रसाद निर्माण पर संकट खड़ा हो गया है. इसका सीधा असर राम मंदिर के पास स्थित अमावा राम मंदिर में संचालित ‘श्रीराम रसोई’ पर पड़ा है, जहां जरूरतमंदों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाना मुश्किल हो गया है.

मंदिर प्रबंधन ने लगाया आपात स्थिति का नोटिस

मंदिर प्रबंधन ने रसोई के बाहर एक नोटिस लगाकर जानकारी दी है कि आपात स्थिति के कारण आज की ‘राम रसोई’ को स्थगित करना पड़ा है. बताया गया है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से भोजन बनाना संभव नहीं हो पाया. आमतौर पर यहां हर दिन करीब 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन कराया जाता है. लेकिन गैस की कमी के कारण यह व्यवस्था बाधित हो गई है.

गैस का संकट: होटल, रेस्टोरेंट पर असर

गैस संकट का असर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है. अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ी के आसपास स्थित करीब 150 दुकानों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. इन दुकानों में लड्डू और अन्य प्रसाद तैयार किए जाते हैं, लेकिन गैस की कमी के कारण कारखानों में उत्पादन प्रभावित हो गया है. होटल और रेस्टोरेंट कारोबार भी इस संकट से जूझ रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

वैकल्पिक इंतजाम की तैयारी

मंदिर प्रशासन के अनुसार हालात को देखते हुए अब वैकल्पिक इंतजाम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. रसोई को चलाने के लिए कोयले की भट्टी और इलेक्ट्रॉनिक हीटर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को भोजन और प्रसाद मिलने में कोई दिक्कत न हो.

‘सीता रसोई’ पर भी असर

गैस की कमी का असर ‘सीता रसोई’ पर भी पड़ा है. स्थिति गंभीर होने के कारण इसे एक दिन के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा था. हालांकि अब मंदिर प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कोयला भट्टी और हीटर का उपयोग कर रसोई दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है.

मंदिर प्रबंधन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी न आए इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

रसोई गैस किल्लत पर सरकार का दावा

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उनकी परिस्थितियों पर पूरी तरह से नजर है. सरकार अपना काम कर रही है...जब देश में ऐसी स्थिति बनती है तो पूरे देश को एकजुटता का संदेश देना चाहिए...कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है...लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और धैर्य से रहना चाहिए...सरकार हर परिस्थिति का सामना करेगी..."

