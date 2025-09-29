Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941212
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Amethi News: अमेठी में भाई बना जल्लाद! छोटे भाई और पत्नी को नींद में जलाकर बनाया शिकार, चीख पुकार से गूंज उठा इलाका

Amethi News:मेठी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

Amethi News/rahul shukla : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बीती रात एक भयावह घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी.  जहां पर मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ दिल दहलाने वाला कृत्य कर दिया. बता दें कि रात के समय सोते हुए दंपति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  जायस थाना क्षेत्र के नौगजी चौराहे की बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, छोटे विवाद को लेकर बड़े भाई का गुस्सा अचानक भड़क उठा. इस गुस्से में उसने सोते हुए छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. रोड किनारे सो रहे दंपति अचानक लपटों में घिर गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तत्काल मदद के लिए दौड़े.

कैसे बची जान?
पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को काबू में किया और झुलसे दंपति को सुरक्षित स्थान पर निकाला. दंपति की स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज पहुंचाया गया. अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है, और डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
घटना की सूचना पाकर जायस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी बड़े भाई ननकऊ को हिरासत में ले लिया.  पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इलाके में फैली सनसनी
इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग अब भी इस घटना की भयावहता से स्तब्ध हैं. पड़ोसी और स्थानीय लोग दंपति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें : कितना कमाते हैं कुलदीप यादव? क्रिकेट के अलावा और कहां-कहां से होती है करोड़ों की कमाई!
 

TAGS

Amethi news

Trending news

Deoria news
देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF
Bareilly violence news
भड़काऊ भाषण से बरेली में हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़, तौकीर रजा पर दर्ज FIR का दावा
jaunpur news
नवरात्रि में आस्था से खिलवाड़!पनीर रोल की जगह आया चिकन, सपा नेता का 23 साल का तप टूटा
UP Encounter
24 घंटे में UP पुलिस का बड़ा एक्शन, इनामी और तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार
Lucknow news
लखनऊ में लगे I Love कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान
Hapur News
मां-पत्नी की दुर्घटना में मौत दिखाकर ऐंठे लाखों, पिता की मौत पर 39 करोड़ के दावे..
Agra News
तमंचा, लाठी डंडे लेकर घर में घुसे 15 से 20 लोग, परिवार के लोगों पर किया जानलेवा हमला
Ind vs Pak Final
वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान
Lucknow news
एशिया कप में भारत की जीत पर UP में जश्न,अयोध्या में झूमे संत,लखनऊ में बंटी मिठाईयां
UP Road Accident
अमरोहा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की आमने–सामने की भिड़ंत में दो की मौत
;