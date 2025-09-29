Amethi News: अमेठी में भाई बना जल्लाद! छोटे भाई और पत्नी को नींद में जलाकर बनाया शिकार, चीख पुकार से गूंज उठा इलाका

Amethi News:अमेठी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Trending Photos
Amethi News/rahul shukla : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बीती रात एक भयावह घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी. जहां पर मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ दिल दहलाने वाला कृत्य कर दिया. बता दें कि रात के समय सोते हुए दंपति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना जायस थाना क्षेत्र के नौगजी चौराहे की बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, छोटे विवाद को लेकर बड़े भाई का गुस्सा अचानक भड़क उठा. इस गुस्से में उसने सोते हुए छोटे भाई और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. रोड किनारे सो रहे दंपति अचानक लपटों में घिर गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तत्काल मदद के लिए दौड़े.
कैसे बची जान?
पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को काबू में किया और झुलसे दंपति को सुरक्षित स्थान पर निकाला. दंपति की स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुरसतगंज पहुंचाया गया. अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है, और डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है.
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
घटना की सूचना पाकर जायस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी बड़े भाई ननकऊ को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
इलाके में फैली सनसनी
इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग अब भी इस घटना की भयावहता से स्तब्ध हैं. पड़ोसी और स्थानीय लोग दंपति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह भी पढ़ें : कितना कमाते हैं कुलदीप यादव? क्रिकेट के अलावा और कहां-कहां से होती है करोड़ों की कमाई!