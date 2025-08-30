Amethi news: अमेठी में डेंगू का कहर, प्रशासन की लापरवाही से लोगों में बढ़ी दहशत, सरकारी रिपोर्टों पर उठे सवाल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902643
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Amethi news: अमेठी में डेंगू का कहर, प्रशासन की लापरवाही से लोगों में बढ़ी दहशत, सरकारी रिपोर्टों पर उठे सवाल

Amethi news:अमेठी में इन दिनों डेंगू और वायरल की रफ्तार में तेजी के बीच इलाज में लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों की नाराज़गी देखी जा रही है. स्थानीय प्रसाशन के तरफ से नालियों की सफाई जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है

 

Edited By:  Rahul Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

Amethi News/Rahul Shukla:उतर प्रदेश के अमेठी के विकास खंड शुकुल बाजार क्षेत्र में इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. जिससे स्थानीय लोगों में गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है.स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के दौरान कई मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पाजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठने लगे है.

सरकार के द्वारा ज़ारी रिपोर्ट
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, पहले जिन मरीजों को डेंगू नेगेटिव बताया गया था. वही मरीज प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू पाजिटिव पाए गए.इससे आम जनता में नाराजगी पैदा हुई है.

स्थानीय लोगों की चिंताएं 
स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र इस गंभीर स्थिति से निपटने में पूरी तरह नाकाम है. अस्पतालों में उपचार की उचित व्यवस्था नहीं है और मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है. इसके अलावा, सीएचसी में मच्छरों को नियंत्रित करने और नालियों की सफाई जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है. फॉगिंग ना होने के वजह से  मच्छरों का प्रकोप और बढ़ता जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों क्या कहाँ 
लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मच्छरों पर नियंत्रण, सफाई और सही समय पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की है, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके.प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे जनता में निराशा बढ़ती जा रही है.इस गंभीर समस्या को देखते हुए अब लोगों ने सरकार से उचित कदम उठाने की उम्मीद जताई है.

 

TAGS

Amethi news

Trending news

Sambhal
संभल में हिंदुओं के पलायन के लिए बर्क फैमिली जिम्‍मेदार....VHP का जोरदार प्रदर्शन
prayagraj news
बिहार में राहुल गांधी,अखिलेश और तेजस्वी की संयुक्त रैली पर अनुप्रिया पटेल का निशाना
Bareilly News
बरेली में शराब पीकर दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, कहां से आई जहरीली शराब
gonda news
दो आदमी का कुछ नहीं हो सकता....गोंडा में राहुल और ट्रंप पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह
Jaunpur Weather News
जौनपुर में भारी बारिश का अलर्ट, सुबह से मूसलाधार बारिश जारी, जानिए 3 दिन का मौसम
kanpur weather update
उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, कानपुर में बारिश को लेकर गुडन्यूज, जानिए आज का मौसम
Ayodhya news
रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा
UP jobs
8010 पदों पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका, 10वीं के युवाओं को ऑन द स्‍पॉट म‍िलेगी नौकरी
Hardoi News
हरदोई में थानाध्यक्ष और विवेचक निलंबित, BJP बूथ अध्यक्ष हत्या मामले में SP का एक्शन
Ghaziabad News
हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी
;