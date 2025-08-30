Amethi news: अमेठी में डेंगू का कहर, प्रशासन की लापरवाही से लोगों में बढ़ी दहशत, सरकारी रिपोर्टों पर उठे सवाल

Amethi News/Rahul Shukla:उतर प्रदेश के अमेठी के विकास खंड शुकुल बाजार क्षेत्र में इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. जिससे स्थानीय लोगों में गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है.स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के दौरान कई मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पाजिटिव आने के बाद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठने लगे है.

सरकार के द्वारा ज़ारी रिपोर्ट

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, पहले जिन मरीजों को डेंगू नेगेटिव बताया गया था. वही मरीज प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू पाजिटिव पाए गए.इससे आम जनता में नाराजगी पैदा हुई है.

स्थानीय लोगों की चिंताएं

स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र इस गंभीर स्थिति से निपटने में पूरी तरह नाकाम है. अस्पतालों में उपचार की उचित व्यवस्था नहीं है और मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है. इसके अलावा, सीएचसी में मच्छरों को नियंत्रित करने और नालियों की सफाई जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है. फॉगिंग ना होने के वजह से मच्छरों का प्रकोप और बढ़ता जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों क्या कहाँ

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मच्छरों पर नियंत्रण, सफाई और सही समय पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की है, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके.प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे जनता में निराशा बढ़ती जा रही है.इस गंभीर समस्या को देखते हुए अब लोगों ने सरकार से उचित कदम उठाने की उम्मीद जताई है.