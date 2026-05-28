ऑपरेशन चक्रव्यूह: अमेठी में 20 लाख के बकरों के साथ 3 गिरफ्तार, दो लाख की नकदी भी बरामद

राहुल शुक्ला/अमेठी: अमेठी पुलिस को ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने सुलतानपुर में बकरी व्यापारियों से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 66 बकरे, 2 भेड़ें, करीब 2.04 लाख रुपये नकद और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं. वहीं गिरोह का एक सदस्य अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत मुसाफिरखाना और थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक की संयुक्त पुलिस टीम देर रात संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 27 मई की रात चांदा क्षेत्र में बकरी व्यापारियों से लूट करने वाले बदमाश बिना नंबर की स्विफ्ट कार और बकरी लदी महिन्द्रा पिकअप के साथ मठाभुसुण्डा जंगल की तरफ से लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं.

पुलिस ने बदमाशों को कैसे पकड़ा

सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी. पुलिस को देखते ही पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन कार में सवार तीन बदमाशों को पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाराबंकी जिले के थाना कोठी क्षेत्र निवासी आशीष गोस्वामी, करन सिंह और संजय सिंह के रूप में हुई है. तीनों की उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच बताई जा रही है.

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आरोपियों से क्या-क्या बरामद हुआ

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो तमंचे, तीन जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई. इसके अलावा कार की डिग्गी से फर्जी नंबर प्लेट और दो मोबाइल फोन भी मिले. पुलिस ने पिकअप वाहन से लूटे गए सभी बकरे और भेड़ें बरामद कर लीं.

आरोपियों ने किया खुलासा

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका गिरोह रात के समय जानवरों से भरे वाहनों की रेकी करता था. इसके बाद हथियारों के बल पर ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर लूटपाट की जाती थी. आरोपियों ने चांदा क्षेत्र में हुई वारदात को कबूल करते हुए बताया कि घटना के दौरान व्यापारियों से नकदी और मोबाइल फोन भी छीने गए थे. हालांकि रास्ते में उनकी कार एक बारात से टकरा गई, जिसका फायदा उठाकर व्यापारी भाग निकले थे.

पुलिस के अनुसार मामले में फरार आरोपी विजय यादव की तलाश जारी है. सुलतानपुर के चांदा थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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