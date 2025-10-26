भाई दूज के दिन बहन बनी भाई की यमराज, रची डरावनी साजिश, वजह जानकर सिहर उठे लोग!

Amethi News: अमेठी में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है. भाई दूज के दिन जब हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसी दिन एक बहन ने अपने ही भाई की जान लेने की साजिश रच डाली.
Amethi News/Rahul shukla: उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाई दूज के दिन काम से घर लौट रहे साइकिल सवार दिहाड़ी मजदूर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस ने जब हत्या के कारणों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. मृतक की सगी बहन ने ही अपने उसकी हत्या की साजिश रची.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, यह पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के पास का है, जहां भाई दूज के दिन 56 वर्षीय बुजुर्ग निर्मल कश्यप काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे. तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए.
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
सूचना पर एसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. एक कैमरे में तीन संदिग्ध युवक जाते हुए दिखाई पड़े. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की. मृतक के भाई की तहरीर पर बहन के दामाद, उसके पड़ोसी और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
जान से मारने के पीछे क्या रही वजह?
पुलिस को शुरू से ही पारिवारिक जमीन विवाद की आशंका थी. इसी एंगल से जांच आगे बढ़ाई गई और पुलिस ने हत्या में शामिल दिवाकर पुत्र कृष्णदेव, शिव प्रताप पुत्र राम प्रताप, वंशराज उर्फ बंटू पुत्र लालजी, अरुण कुमार पुत्र स्व. कड़ेदिन और मृतक की बहन सतना पुत्री स्व. शिवरतन कश्यप को गिरफ्तार किया. अभियुक्त अरुण कुमार, जो संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर है.
मृतक की बहन सतना के घर आता-जाता था और उसे अपनी मुंहबोली बुआ मानता था. सतना और उसके भाई निर्मल के बीच जमीन विवाद चल रहा था. इसी कारण सतना ने अरुण के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.
पुलिस ने पांच आरोपियों को भेजा जेल
इसके बाद अरुण ने अपने तीन साथियों—दिवाकर, शिव प्रताप और वंशराज उर्फ बंटू—के साथ सतना के घर में बैठकर हत्या की योजना बनाई. घटना वाले दिन तीनों रास्ते में पहुंचे और निर्मल कश्यप पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तीनों डंडे बरामद कर लिए हैं. फिलहाल, पुलिस पांचों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी है.