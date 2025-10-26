Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2976147
Zee UP-UttarakhandAyodhya

भाई दूज के दिन बहन बनी भाई की यमराज, रची डरावनी साजिश, वजह जानकर सिहर उठे लोग!

Amethi News: अमेठी में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है. भाई दूज के दिन जब हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसी दिन एक बहन ने अपने ही भाई की जान लेने की साजिश रच डाली.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amethi police arrested sister and 4 others
Amethi police arrested sister and 4 others

Amethi News/Rahul shukla:  उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाई दूज के दिन काम से घर लौट रहे साइकिल सवार दिहाड़ी मजदूर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस ने जब हत्या के कारणों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. मृतक  की सगी बहन ने ही अपने उसकी हत्या की साजिश रची.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, यह पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के पास का है, जहां भाई दूज के दिन 56 वर्षीय बुजुर्ग निर्मल कश्यप काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे थे. तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?
सूचना पर एसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. एक कैमरे में तीन संदिग्ध युवक जाते हुए दिखाई पड़े. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की. मृतक के भाई की तहरीर पर बहन के दामाद, उसके पड़ोसी और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जान से मारने  के पीछे क्या रही वजह?
पुलिस को शुरू से ही पारिवारिक जमीन विवाद की आशंका थी. इसी एंगल से जांच आगे बढ़ाई गई और पुलिस ने हत्या में शामिल दिवाकर पुत्र कृष्णदेव, शिव प्रताप पुत्र राम प्रताप, वंशराज उर्फ बंटू पुत्र लालजी, अरुण कुमार पुत्र स्व. कड़ेदिन और मृतक की बहन सतना पुत्री स्व. शिवरतन कश्यप को गिरफ्तार किया. अभियुक्त अरुण कुमार, जो संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर है.
 
मृतक की बहन सतना के घर आता-जाता था और उसे अपनी मुंहबोली बुआ मानता था. सतना और उसके भाई निर्मल के बीच जमीन विवाद चल रहा था. इसी कारण सतना ने अरुण के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस ने पांच आरोपियों को भेजा जेल
इसके बाद अरुण ने अपने तीन साथियों—दिवाकर, शिव प्रताप और वंशराज उर्फ बंटू—के साथ सतना के घर में बैठकर हत्या की योजना बनाई. घटना वाले दिन तीनों रास्ते में पहुंचे और निर्मल कश्यप पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तीनों डंडे बरामद कर लिए हैं. फिलहाल, पुलिस पांचों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया में जुटी है.

TAGS

Amethi news

Trending news

Amethi news
भाई दूज के दिन बहन बनी भाई की यमराज, रची डरावनी साजिश, वजह जानकर सिहर उठे लोग!
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पागल कुत्ते का आतंक, 5 लोगों को काटा, गांव में दहशत का माहौल
69000 teacher bharti
69 हजार शिक्षक भर्ती: नाराज अभ्‍यर्थियों ने मायावती का आवास घेरा, जमकर की नारेबाजी
Sambhal news
संभल में 34 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, मस्जिद का अवैध निर्माण पहले ही ध्वस्त
Lucknow news
सपा ने 2027 की जंग छेड़ी, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, समाजवादी पार्टी का फैसला
Uttarakhand news
बच्चों के लिए बनेगी मोबाइल पॉलिसी? धामी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
up road accident news
यूपी में रफ्तार का कहर, 2 लोगों की मौत, कई घायल
Farrukhabad news
साहब!140 दिन हो गए,पर गोभी सोच में है-खिलना है या नहीं?किसान की शिकायत से सवाल खड़े!
mayawati news
बसपा फिर फॉर्म में! मायावती का बड़ा चुनावी प्लान, 2027 के लिए नया समीकरण तैयार
mirzapur news
मानसिक तनाव ने छीन ली तीन जिंदगियां,मीरजापुर में दिल दहला देने वाली वारदात