ईरान में युद्ध जैसे हालात से अमेठी के 7 छात्र फंसे, परिवारों का टूटा संपर्क; पीएम से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार

अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सात छात्र-छात्राओं के वहां फंसे होने की सूचना सामने आई है. बताया जा रहा है कि सभी छात्र मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के भनौली गांव के निवासी हैं और ईरान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए हैं. क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद से इन छात्रों का अपने परिवारों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

जानें पूरा मामला क्या

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कई दिनों से छात्रों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित बताई जा रही हैं. ऐसे में परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका सताने लगी है. परिजनों का कहना है कि पहले नियमित रूप से बातचीत हो जाती थी, लेकिन हालिया तनाव के बाद अचानक संपर्क समाप्त हो गया.

गांव में तनाव का माहौल ?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों के माता-पिता और परिजनों ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की खबरों के बाद गांव का माहौल भी चिंताजनक हो गया है. परिवारों का कहना है कि उन्हें हर समय बच्चों की सलामती की चिंता सता रही है. कई परिजन प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है.

परिवार ने प्रधानमंत्री से की अपील

इस बीच परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करते हुए ईरान में फंसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए. परिजनों का कहना है कि सरकार यदि समय रहते पहल करती है तो बच्चों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सकता है.

