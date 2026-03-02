Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3127908
Zee UP-UttarakhandAyodhya

ईरान में युद्ध जैसे हालात से अमेठी के 7 छात्र फंसे, परिवारों का टूटा संपर्क; पीएम से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार

Amethi News: ईरान में लगातार बिगड़ते हालात और युद्ध जैसी स्थिति के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सात छात्र-छात्राओं के वहां फंसे होने की सूचना सामने आई

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान में युद्ध जैसे हालात से अमेठी के 7 छात्र फंसे, परिवारों का टूटा संपर्क; पीएम से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार

अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सात छात्र-छात्राओं के वहां फंसे होने की सूचना सामने आई है. बताया जा रहा है कि सभी छात्र मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के भनौली गांव के निवासी हैं और ईरान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए हैं. क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद से इन छात्रों का अपने परिवारों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

जानें पूरा मामला क्या 
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कई दिनों से छात्रों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित बताई जा रही हैं. ऐसे में परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका सताने लगी है. परिजनों का कहना है कि पहले नियमित रूप से बातचीत हो जाती थी, लेकिन हालिया तनाव के बाद अचानक संपर्क समाप्त हो गया.

गांव में तनाव का माहौल ? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों के माता-पिता और परिजनों ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की खबरों के बाद गांव का माहौल भी चिंताजनक हो गया है. परिवारों का कहना है कि उन्हें हर समय बच्चों की सलामती की चिंता सता रही है. कई परिजन प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने प्रधानमंत्री से की अपील 
इस बीच परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करते हुए ईरान में फंसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए. परिजनों का कहना है कि सरकार यदि समय रहते पहल करती है तो बच्चों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : खामेनेई के निधन पर यूपी में मातम की लहर, अलीगढ़-संभल से लेकर लखनऊ तक शोक  

रमजान-होली पर कड़ी सुरक्षा...रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, महाराजगंज पुलिस अलर्ट, इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सघन तलाशी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Amethi news

Trending news

Sambhal news
संभल: होली पर नहीं बदलेगा नमाज का वक्त, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का बड़ा ऐलान
Varanasi News
महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर अनिवार्य; CM योगी ने कहा-अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
Hapur News
पेंशन लेने गए अशफाक के दिल ने दिया दगा... कैश हाथ में लेने से पहले ही हो गई मौत
Israel-Iran War
दुबई में जंग के साए में फंसा यूपी का बेटा, मिसाइलों के बीच घर लौटने की आस में दिनेश
Action against illegal liquor in UP
होली से पहले यूपी में अवैध शराब पर एक्शन, कई जिलों में छापेमारी; दर्जनों गिरफ्तार
Ayatollah Ruhollah Khomeini
खामेनेई के निधन पर यूपी में मातम की लहर, अलीगढ़-संभल से लेकर लखनऊ तक शोक
Noida Film City
ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में पहली बार गूंजी लाइट, कैमरा और 'एक्शन' की आवाज, शुरू हुई
Uttarkashi Bhasm Holi
उत्तरकाशी में खेली गई अनूठी भस्मी होली, एक दूसरे पर भस्म लगाकर मनाई होली
Lucknow news
लखनऊ में आवारा कुत्तों का खौफनाक हमला;8 साल की मासूम को नोच-नोच कर उतारा मौत के घाट!
bharaich mass murder
खून से लाल हुआ बहराइच: आधी रात युवक ने परिवार के चार लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला