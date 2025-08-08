Amethi News: घर से निकला था चाय-नाश्ते के लिए, फिर लौटकर नहीं आया... दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन, वजह जानकर कांप उठे लोग!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2872294
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Amethi News: घर से निकला था चाय-नाश्ते के लिए, फिर लौटकर नहीं आया... दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Amethi News: अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amethi police
Amethi police

Amethi News/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर शुक्रवार की सुबह दुकान से चाय नाश्ता कर घर की तरफ जा रहे युवक की बीच रास्ते चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है. मृतका की मां ने गांव एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है.

कहां का है मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के पूरे पंचम सिंह भितई गांव का है. जहां गांव का रहने वाला राजेश कुमार पुत्र जगमोहन का गांव के ही रहने वाले राम बहादुर पुत्र छोटेलाल से दो दिन पहले कहासुनी हुई थी. आज यानी शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे राजेश चौराहे पर स्थित दुकान से चाय नाश्ता कर घर की तरफ जा रहा था. राजेश अभी शकील मास्टर के घर के सामने पहुंचा ही था कि मौके पर पहुंचे राम बहादुर ने राजेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त ही थे. 

पुलिस का बयान
मृतका की मां फूल कली ने थाने में राम बहादुर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है और मामले की जांच की जा रही है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

और पढे़ं: Aligarh News: पैसों के विवाद में खूनी खेल, जीजा ने साले की चाकू मारकर की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप 

TAGS

Amethi news

Trending news

dehradun news
धराली आपदा के दौरान सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, युद्धस्तर पर उठाए ये महत्वपूर्ण कदम
CM Yogi Adityanath Tattoo
योगी आदित्यनाथ की जबरा फैन! लखनऊ की इस लड़की ने बांह पर गुदवाया सीएम का टैटू
ziaur rahman barq
संभल हिंसा मामले में सांसद जिया उर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
Largest freight train
DDU रेल मंडल का कमाल, 1-2 या 3 नहीं...7 इंजनों को जोड़ बना दिया 'रूद्राक्ष'
Barabanki News
बाराबंकी: रोडवेज बस पर मौत बनकर गिरा विशालकाय पेड़,ड्राइवर समेत 5 ने तोड़ा दम
Varanasi News
रक्षाबंधन पर सैनिकों की कलाई नहीं रहेगी सूनी,वाराणसी की महिलाओं ने डाक से भेजीं राखी
Raksha Bandhan 2025
रामलला वाली राखी की सबसे ज्यादा डिमांड, अयोध्या के बाजारों में रक्षा बंधन की रौनक
Barabanki News
बाराबंकी में ब्रांडेड नाम से चल रही थी फर्जी पैकेजिंग! छापेमारी में हुआ भंडाफोड़
bijnor news
Bijnor News: बिजनौर में गुलदार का आतंक, खेत से चारा लेने गयी महिला को बनाया शिकार
Supreme Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणियों को हटाया
;