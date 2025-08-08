Amethi News: घर से निकला था चाय-नाश्ते के लिए, फिर लौटकर नहीं आया... दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Amethi News/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर शुक्रवार की सुबह दुकान से चाय नाश्ता कर घर की तरफ जा रहे युवक की बीच रास्ते चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है. मृतका की मां ने गांव एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के पूरे पंचम सिंह भितई गांव का है. जहां गांव का रहने वाला राजेश कुमार पुत्र जगमोहन का गांव के ही रहने वाले राम बहादुर पुत्र छोटेलाल से दो दिन पहले कहासुनी हुई थी. आज यानी शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे राजेश चौराहे पर स्थित दुकान से चाय नाश्ता कर घर की तरफ जा रहा था. राजेश अभी शकील मास्टर के घर के सामने पहुंचा ही था कि मौके पर पहुंचे राम बहादुर ने राजेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त ही थे.

पुलिस का बयान

मृतका की मां फूल कली ने थाने में राम बहादुर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है और मामले की जांच की जा रही है. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

