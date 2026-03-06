राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी, सरयू किनारे 2.67 एकड़ की लग्जरी लैंड; कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने धार्मिक नगरी अयोध्या में अपना निवेश लगातार बढ़ाना जारी रखा है. अभिनेता ने यहां 35 करोड़ रुपये की एक बड़ी जमीन खरीदकर अपनी संपत्तियों की सूची में एक और महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ ली है.

जानें क्या हैं पूरी जानकारी ?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 6 मार्च को जारी बयान के अनुसार, यह जमीन द हॉउस ऑफ़ अभिनन्दन से खरीदी गई है. यह 2.67 एकड़ जमीन डेवलपर की 75 एकड़ की परियोजना ‘द सरयू’ के पास स्थित है. इस डील को एबी कॉर्प लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश यादव ने पूरा कराया, जो अमिताभ बच्चन के व्यावसायिक हितों का प्रबंधन करते हैं.

अयोध्या में जमीन को बताया विरासत का प्रतीक

कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने इस निवेश को लेकर कहा कि यह जमीन को दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में देखने के विश्वास को दर्शाता है.उनके अनुसार, “अयोध्या में जमीन सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक विरासत है. यहां आस्था और संस्कृति का गहरा संबंध है. लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सरकारी निवेश के कारण अयोध्या भविष्य में जमीन निवेश के लिए बेहद आकर्षक स्थान बनता जा रहा है.”

अयोध्या में बच्चन की चौथी प्रॉपर्टी

यह अयोध्या में अमिताभ बच्चन की तीसरी संपत्ति खरीद है. इससे पहले मई 2025 में उन्होंने सरयू परियोजना के पास लगभग 40 करोड़ रुपये में 25,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था.वहीं 2024 में उन्होंने उसी परिसर में करीब 14.5 करोड़ रुपये में 10,000 वर्ग फुट का एक और प्लॉट लिया था.इसके अलावा बच्चन ने अलीबाग में भी HoABL की परियोजना ‘सोल दे अलीबाग’ में लगभग 10 करोड़ रुपये का 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है.इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के कई सितारे भी निवेश कर चुके हैं.

