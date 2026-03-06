Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3131836
Zee UP-UttarakhandAyodhya

राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी, सरयू किनारे 2.67 एकड़ की लग्जरी लैंड; कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Ayodhya News:  बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने धार्मिक नगरी अयोध्या में अपना निवेश लगातार बढ़ाना जारी रखा है. अभिनेता ने यहां 35 करोड़ रुपये की एक बड़ी जमीन खरीदकर अपनी संपत्तियों की सूची में एक और महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ ली है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी, सरयू किनारे 2.67 एकड़ की लग्जरी लैंड; कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

 

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने धार्मिक नगरी अयोध्या में अपना निवेश लगातार बढ़ाना जारी रखा है. अभिनेता ने यहां 35 करोड़ रुपये की एक बड़ी जमीन खरीदकर अपनी संपत्तियों की सूची में एक और महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ ली है.

जानें क्या हैं पूरी जानकारी ? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 6 मार्च को जारी बयान के अनुसार, यह जमीन द हॉउस ऑफ़ अभिनन्दन से खरीदी गई है. यह 2.67 एकड़ जमीन डेवलपर की 75 एकड़ की परियोजना ‘द सरयू’ के पास स्थित है. इस डील को एबी कॉर्प लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश यादव ने पूरा कराया, जो अमिताभ बच्चन के व्यावसायिक हितों का प्रबंधन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में जमीन को बताया विरासत का प्रतीक
कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने इस निवेश को लेकर कहा कि यह जमीन को दीर्घकालिक संपत्ति के रूप में देखने के विश्वास को दर्शाता है.उनके अनुसार, “अयोध्या में जमीन सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक विरासत है. यहां आस्था और संस्कृति का गहरा संबंध है. लगातार हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सरकारी निवेश के कारण अयोध्या भविष्य में जमीन निवेश के लिए बेहद आकर्षक स्थान बनता जा रहा है.”

अयोध्या में बच्चन की चौथी प्रॉपर्टी
यह अयोध्या में अमिताभ बच्चन की तीसरी संपत्ति खरीद है. इससे पहले मई 2025 में उन्होंने सरयू परियोजना के पास लगभग 40 करोड़ रुपये में 25,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा था.वहीं 2024 में उन्होंने उसी परिसर में करीब 14.5 करोड़ रुपये में 10,000 वर्ग फुट का एक और प्लॉट लिया था.इसके अलावा बच्चन ने अलीबाग में भी HoABL की परियोजना ‘सोल दे अलीबाग’ में लगभग 10 करोड़ रुपये का 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है.इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के कई सितारे भी निवेश कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें : टिहरी झील बनेगी दुनिया का एडवेंचर हब! लेक फेस्टिवल में सीएम धामी की बड़ी घोषणा

यमुना एक्सप्रेस-वे बनेगा भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिल्म सिटी, फिनटेक सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क से बदलेगी यूपी की अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी
UPSC Civil Services Exam 2025
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय का बड़ा धमाका
Moradabad news
मुरादाबाद में रिश्तों का कत्ल; बेटे ने माँ और बहन पर बरसाए चाकू, बहन की मौत
Lucknow news
यूपी पुलिस को मिलेंगे 50 क्यूआरटी वाहन; सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी
​​ UP news
यूपी में अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन
UPSC Civil Services Exam 2025
कौन हैं आस्था जैन? शामली की होनहार बेटी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में किया टॉप
Deoria news
देवरिया में भीषण सड़क हादसा: पेट्रोल टैंकर, पिकअप और ट्रक की टक्कर में दर्दनाक मौत
Varanasi News
काशी को बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगा जलालीपुरा का पहला डबल लेन रेलवे अंडरपास
Gorakhpur News
गोरखपुर में बेकाबू फॉर्च्यूनर का डबल डेथ कांड,MBBS छात्र के बाद डॉ. के भाई की भी मौत
bijnor news
'अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो…' बिजनौर के युवक का भावुक वीडियो वायरल