रामलला के सामने नतमस्तक आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू, बोले-पूरे राष्ट्र की आस्था, सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार : उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में आज यानी रविवार का दिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष रहा. जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू अपने दिवसीय दौरे पर पहुंचे. महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया.

अयोध्या आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायडू सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे. यहां उन्होंने लगभग साढ़े तीन घंटे का समय बिताया. इस दौरान वे यज्ञशाला में चल रहे वैदिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हुए और विधि-विधान के साथ भगवान श्रीरामलला का दर्शन-पूजन किया। पूरे समय वे गहन श्रद्धा और आध्यात्मिक भाव से सराबोर दिखाई दिए.मंदिर परिसर में गूंज रहे वैदिक मंत्रों और वातावरण की दिव्यता ने उनके अनुभव को और अधिक गहन बना दिया.

श्रीराम जन्मभूमि परिसर में चल रहे भव्य निर्माण

अयोध्या आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायडू. दर्शन-पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि परिसर में चल रहे भव्य निर्माण कार्यों का विस्तृत अवलोकन किया. उन्होंने मंदिर की अद्वितीय शिल्पकला, पारंपरिक वास्तुकला और विशाल परिसर को देखकर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की और कार्य की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का दौरा उनके लिए एक "अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभूति" है,जिसे वे लंबे समय तक स्मरण रखेंगे.

22 जनवरी 2024 को श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आस्था, सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक है. उन्होंने याद करते हुए बताया कि इससे पहले वे 22 जनवरी 2024 को श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या पहुंचे थे और आज पुनः दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है.

दिनभर चले कार्यक्रम के दौरान पूरे अयोध्या शहर में गर्मजोशी और आध्यात्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के इस दौरे को धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन से अयोध्या की आध्यात्मिक गरिमा और राष्ट्रीय पहचान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत होती दिखाई दी

