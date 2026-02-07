Advertisement
राम नगरी के जिला अस्पताल में अफरा तफरी! 15 घायल लेकर पहुंचे सेना के जवान, स्वास्थ्य सेवाओं की जांच के लिए मॉक ड्रिल

Ayodhya Mock Drill News: राम नगरी अयोध्या के  जिला अस्पताल में शुक्रवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब हूटर बजाती गाड़ियों के साथ सेना के जवान 15 घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 07, 2026, 05:37 PM IST
राम नगरी के जिला अस्पताल में अफरा तफरी! 15 घायल लेकर पहुंचे सेना के जवान, स्वास्थ्य सेवाओं की जांच के लिए मॉक ड्रिल

Pravesh Kumar/Ayodhya: रामनगरी अयोध्या में किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस अभ्यास का नेतृत्व सेना ने किया, जिसमें डोगरा रेजीमेंट हॉस्पिटल के चिकित्सकों, जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से भाग लिया. मॉक ड्रिल का अहम मकसद यह जांच करना था कि वास्तविक आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक तंत्र कितनी तेजी और तालमेल के साथ काम कर पाते हैं. 

अस्पताल पहुंची हूटर बजाती गाड़ियां
दोपहर के समय जैसे ही हूटर बजाती गाड़ियां जिला अस्पताल परिसर में दाखिल हुईं, वहां अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. सेना के जवान प्रतीकात्मक रूप से 15 घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे. ये सभी डमी पेशेंट थे, जिनके जरिए आपातकालीन हालात का वास्तविक दृश्य रचा गया. सूचना मिलते ही अस्पताल का स्टाफ तुरंत सक्रिय हुआ. स्ट्रेचर मंगाए गए और घायलों को तेजी से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. 

आपातकालीन व्यवस्था की जांच
डॉक्टरों की टीम ने बिना समय गंवाए घायलों का इलाज शुरू किया. इनमें से 10 मरीजों की स्थिति गंभीर दिखाई गई, जिनका प्राथमिक उपचार और जरूरी मेडिकल प्रक्रिया तत्काल की गई. इलाज के बाद जब उनकी हालत में सुधार दिखा, तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इस पूरी प्रक्रिया में अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और स्टाफ की तत्परता को बारीकी से परखा गया. 

मॉक ड्रिल के दौरान डोगरा रेजीमेंट के डॉक्टर अधिकारी, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आए. हर स्तर पर समन्वय और त्वरित निर्णय क्षमता की झलक देखने को मिली. 

अभ्यास नहीं कमियों की पहचान था मकसद
जिला अस्पताल के अधिक्षक डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल अभ्यास नहीं, बल्कि कमियों की पहचान करना भी था. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी भी तरह की आपदा या आपातकालीन स्थिति सामने आती है, तो घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाकर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके और अधिक से अधिक जानें बचाई जा सकें. 

इस मॉक ड्रिल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या में स्वास्थ्य और प्रशासनिक तंत्र आपदा से निपटने के लिए लगातार खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. 

