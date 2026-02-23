अयोध्या में साकार हो रहा ‘अतिथि देवो भव:’ का संकल्प; रामकथा पार्क में 2421.08 लाख से बन रहा 34 कमरों वाला आधुनिक पर्यटक आवास गृह

अयोध्या न्यूज/प्रवेश पाण्डे : उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही हैं. ‘अतिथि देवो भव:’ की भावना को साकार करते हुए रामकथा पार्क में एक आधुनिक और नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह परियोजना न सिर्फ श्रद्धालुओं को आरामदायक ठहराव उपलब्ध कराएगी, बल्कि अयोध्या की पर्यटन छवि को भी नई ऊंचाई देगी.

जानें क्या है पूरी बात ?

खबर के मुताबिक, पर्यटक आवास परिसर में कुल 34 कमरे उपलब्ध होंगे. इन कमरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में ठहर सकें.भवन का निर्माण G+3 (ग्राउंड प्लस तीन मंजिल) मॉडल पर किया जा रहा है, जिससे सीमित भूमि में अधिक सुविधाएं विकसित की जा सकें.

कितने लाख में बनेगा ?

यह नया पर्यटक आवास परिसर लगभग 2421.08 लाख रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. परियोजना में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री, आधुनिक डिजाइन और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री के विजन को मिल रहा आकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप अयोध्या को विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था सुधारने और ठहरने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है. रामकथा पार्क में बन रहा यह पर्यटक आवास उसी व्यापक विकास योजना का हिस्सा है.

पर्यटन को मिलेगा नया प्रोत्साहन

अयोध्या में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए ठहरने की सुविधाओं का विस्तार समय की मांग बन गया था. नए आवास गृह के शुरू होने से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आएगी. आने वाले समय में यह परिसर अयोध्या की पहचान को और सशक्त करेगा, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ बेहतर आतिथ्य भी मिल सकेगा.

