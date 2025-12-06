Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: हनुमानगढ़ी मंदिर में सनसनीखेज घटना, नागा साधु को जिंदा जलाने की कोशिश; सोते वक्त कमरे में फेंकी आग

Ayodhya News: अयोध्या से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां हनुमानगढ़ी मंदिर के नागा साधु स्वामी महेश योगी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. बताया जा रहा है कि उनके कमरे में आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:42 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी मंदिर के नागा साधु स्वामी महेश योगी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. बताया जा रहा है कि उनके कमरे में आग लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आधी रात को उनके बिस्तर पर जलती हुई आग फेंकी गई. पुलिस सीसीटीवी और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के आधार पर छानबीन में जुट गई है.

क्या है ये पूरा मामला?
आरोप है कि अज्ञात लोगों ने कमरे की पीछे की खिड़की काटकर आग लगाई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. खिड़की का ग्रिल काटकर कमरे में कपड़े का जलता गोला फेंका गया था, लेकिन महंत बाल-बाल बच गए. आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के वसंतीय पट्टी स्थित गोविंदगढ़ में महेश योगी का आश्रम है. बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आश्रम के पिछले हिस्से में लोहे की जाली काटकर अंदर आग का गोला फेंक दिया. 

आरोपियों की तलाश में पुलिस
फिलहाल आग को समय रहते बुझा लिया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई. पूरे कमरे में पेट्रोल की गंध आ रही थी. घटना के समय महेश योगी आश्रम में सोए थे. उनके शिष्य आश्रम के दूसरे हिस्से में रहते हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को कमरे के पीछे से कटी ग्रिल और पेट्रोल जैसी गंध के निशान भी मिले हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी है. 

साइबर और फॉरेंसिक टीमें भी जांच में जुटी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है.

