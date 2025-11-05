Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2989855
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अवध विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास! नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान, शोध उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान

Ayodhya News: अवध विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रो. सीके मिश्र, डॉ. पीके द्विवेदी एवं सचिन कुमार के शोधपत्र ने नेचर इंडेक्स संस्थागत रैंकिंग 2024- 25 में राज्य विश्वविद्यालयों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है.  

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉ पी के द्विवेदी एवं प्रो सीके मिश्र
डॉ पी के द्विवेदी एवं प्रो सीके मिश्र

Ayodhya News: अयोध्या के डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने अपनी शोध क्षमता और शैक्षणिक गुणवत्ता से एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है. विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रो. सी.के. मिश्र, डॉ. पी.के. द्विवेदी और सचिन कुमार के शोधपत्र ने नेचर इंडेक्स संस्थागत रैंकिंग 2024–25 में राज्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है.

अवध विश्वविद्यालय ऑल इंडिया रैंकिंग समग्र श्रेणी में 137 वां स्थान फिजिकल साइंसेज डिसिप्लिन में 85 वां एवं एकेडमिक रैंकिंग के तहत 114वां स्थान हासिल कर शोध उत्कृष्टता का प्रतिमान स्थापित किया है.वर्ष 2024- 25 में पहली बार अवध विश्वविद्यालय को यह उपलब्धि हासिल हुई है. 

इससे यह सिद्ध होता है कि गुणवत्ता परक शोध कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है. प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय अब वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बना रहे हैं. वर्ष 2024- 25 में दो राज्य विश्वविद्यालय ने यह उपलब्धि हासिल की है इसमें प्रथम डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं द्वितीय स्थान अवध विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान
विश्वविद्यालय के शिक्षकों की इस उपलब्धि पर कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि नेचर इंडेक्स रैंकिंग में विश्वविद्यालय को प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त होना गौरव का पल है. इससे विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शोध कार्यों में कार्य करने का परिवेश निर्मित होगा. 

विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक शोध कार्यों को करने के लिए  शैक्षिक वातावरण  तैयार किया जाएगा जो  विश्वविद्यालय को वैश्विक पटल पर अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज कराए. कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने उपलब्धपूर्ण शोध कार्य के लिए शिक्षकों को बधाई दी है. विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि के लिए शिक्षकों एवं अधिकारियों ने भी हर्ष व्यक्त किया है.

नेचर इंडेक्स स्प्रिंगर नेचर द्वारा प्रकाशित एक डेटाबेस है जो दुनिया के 145 प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित शोध लेखों को ट्रैक करता है. इसका उपयोग संस्थानों और देशों को उनके शोध आउटपुट और योगदान के आधार पर रैंक करने के लिए किया जाता है, जो वैश्विक उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान के संकेत के रूप में काम करता है. स्प्रिंगर नेचर एक अकादमिक प्रकाशन संस्था है जो विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित कई जर्नलों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन डेटाबेस का प्रकाशन करती है. 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

yeida area
यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी औद्योगिक इकाई
gonda news
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार
mirzapur news
मीरजापुर के नन्हे विनायक की जिंदगी दांव पर, 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी उम्मीदें
cricketer dipti sharma
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा पर होगी नोटों की बारिश, योगी सरकार देगी करोड़ों का इनाम!
UP News
यूपी के 16 जिलों में 3.84 लाख करोड़ रुपये से बदलेगा विकास का नक्शा
Bareilly News
बरेली के ‘पानी वाले बाबा’ का कमाल..मनोना धाम में यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!
Saharanpur news
सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, खेत में पलटा ट्रैक्टर, तीन लोगों की मौके पर मौत
Agra News
इश्क और फरेब की दर्दनाक दास्तां! प्रेमिका के ब्लैकमेलिंग से टूटा PCS अभ्यर्थी सागर
jaunpur news
हादसों का बुधवार, बहराइच में ट्रक ने बाइक को रौंदा, जौनपुर में DCM-ट्रक की भिड़ंत
Chunar Railway Station Tragedy
Mirzapur News:चुनार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की गई जान