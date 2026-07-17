/राम मंदिर दान मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

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अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट और यूपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंदिर कोष में कथित चोरी के मामले में कोषाध्यक्ष के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया और असली दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने बिना पाप स्पष्ट किए मंदिर में हो रहे 'शुद्धिकरण यज्ञ' पर भी तंज कसा है.
कोषाध्यक्ष के बयान पर नाराजगी
शंकराचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के हालिया बयानों पर गहरी आपत्ति जताई है. उन्होंने कोषाध्यक्ष को "निर्लज्ज" बताते हुए कहा कि मंदिर के कोष में चोरी जैसे गंभीर मामले पर यह कहना कि "मुझे इससे कोई मतलब नहीं है", बेहद गैर-जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है. शंकराचार्य का मानना है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए.
बलि का बकरा बनाने का आरोप
शंकराचार्य ने दावा किया कि इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, वे महज बलि का बकरा हैं. उनका आरोप है कि असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और वास्तविक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने SIT की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बावजूद चंपत राय के इस्तीफे को लेकर केवल भ्रम फैलाया गया. उनके अनुसार, चंपत राय ने वास्तव में कोई इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसे लेकर केवल प्रचार किया गया.
प्रायश्चित पूजा और शुद्धिकरण पर सवाल
अयोध्या में मंदिर परिसर में चल रही 'प्रायश्चित पूजा' और 'शुद्धिकरण यज्ञ' पर भी शंकराचार्य ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि बिना पाप स्वीकार किए और उसे बताए बिना शुद्धिकरण यज्ञ करने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने चुनौती दी कि पहले ट्रस्ट को यह बताना चाहिए कि आखिर कौन से पाप हुए हैं, जिसके लिए यह शुद्धिकरण किया जा रहा है.
गौ माता यात्रा और राजनीतिक हलचल
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वर्तमान में "गौ माता को राष्ट्र माता" घोषित करने की मांग को लेकर जनजागरण यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा रुदौली से शुरू होकर मिल्कीपुर, बीकापुर और गोसाईगंज से होते हुए अयोध्या पहुंची. इस दौरान विभिन्न स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. आज रात शंकराचार्य अयोध्या में ही रात्रि प्रवास करेंगे.