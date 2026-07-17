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राम मंदिर दान मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Ayodhya News : राम मंदिर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. हाल ही में अयोध्या पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:40 PM IST
राम मंदिर दान मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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