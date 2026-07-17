/राम मंदिर दान मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

बलि का बकरा बनाने का आरोप

शंकराचार्य ने दावा किया कि इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, वे महज बलि का बकरा हैं. उनका आरोप है कि असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और वास्तविक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने SIT की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बावजूद चंपत राय के इस्तीफे को लेकर केवल भ्रम फैलाया गया. उनके अनुसार, चंपत राय ने वास्तव में कोई इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसे लेकर केवल प्रचार किया गया.