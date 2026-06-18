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गड़बड़ी की आशंका थी, तभी SIT जांच हो रही... राम मंदिर चढ़ावे में गबन के मामले में नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा खुलासा

Ayodha Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 18, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:54 PM IST
गड़बड़ी की आशंका थी, तभी SIT जांच हो रही... राम मंदिर चढ़ावे में गबन के मामले में नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा खुलासा
Image Credit: नृपेंद्र मिश्रा

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Amitesh Pandey

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Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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