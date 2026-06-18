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Ayodha Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है. वजह कथित तौर पर दान घोटाला है. वहीं, योगी सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है. राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है. एसआईटी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है. इस बीच निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जी मीडिया से खुलकर अपनी बात रखी है.
निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान
दरअसल, पिछले कुछ दिन से राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित गबन का मामला सामने आया है. आरोप है कि दान पेटियों से निकली रकम की गिनती और बैंक में जमा होने वाली राशि के बीच अंतर पाया गया. पूरे मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआईटी को एक सप्ताह में प्रारंभिक रिपोर्ट और दो सप्ताह में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा है. उनका मानना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे और श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा.
500 से 800 सीसीटीवी कैमरे लगे
एफआईआर दर्ज न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर पर यह फैसला लिया गया कि पहले विस्तृत जांच कराई जाए. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने सफाई दी. नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर में 500 से 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग 45 दिन के बाद स्वतः डिलीट हो जाती है. उनके मुताबिक, यह एक तकनीकी व्यवस्था है, लेकिन यह व्यवस्था सही थी या नहीं और रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था या नहीं, इसकी पड़ताल भी एसआईटी करेगी.
क्या है चढ़ावे की गिनती करने की व्यवस्था?
दान राशि में कथित गड़बड़ी के तरीके पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो आरोप सामने आए हैं, उनके अनुसार दान की गिनती के बाद बैंक में जमा होने वाली राशि और रिकॉर्ड में दर्ज रकम के बीच अंतर होने की आशंका जताई गई है. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इन आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि दान राशि की सुरक्षा के लिए पहले से स्पष्ट नियम बने हुए हैं. गिनती के बाद रकम पर बैंक और ट्रस्ट दोनों के ताले लगाए जाने की व्यवस्था है. अब जांच का बड़ा विषय यह होगा कि इन नियमों का पालन कितना हुआ.
राम भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील
राम भक्तों से उन्होंने अपील की कि वे जांच पूरी होने तक धैर्य रखें. उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने में ज्यादा समय नहीं है और निष्कर्ष सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. सबसे अहम बात यह रही कि नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहने से परहेज किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई. उन्होंने माना कि ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग ही इसलिए की क्योंकि कुछ घटनाओं ने संदेह पैदा किया था. उनके शब्दों में, “यह कहना कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. प्रबंधन में कहीं न कहीं कमजोरी जरूर दिखाई देती है.”
एसआईटी जांच के बाद सुधारों पर फैसला लिया जाएगा
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जांच पूरी होने के बाद ट्रस्ट अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा और आय के सभी स्रोतों को अधिक पारदर्शी बनाने पर विचार किया जाएगा. एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की कार्रवाई और सुधारों पर फैसला लिया जाएगा. फिलहाल सभी की नजरें एसआईटी जांच पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि दान राशि में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं, और अगर हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है.