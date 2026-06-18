क्या है चढ़ावे की गिनती करने की व्यवस्था?

दान राशि में कथित गड़बड़ी के तरीके पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जो आरोप सामने आए हैं, उनके अनुसार दान की गिनती के बाद बैंक में जमा होने वाली राशि और रिकॉर्ड में दर्ज रकम के बीच अंतर होने की आशंका जताई गई है. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इन आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि दान राशि की सुरक्षा के लिए पहले से स्पष्ट नियम बने हुए हैं. गिनती के बाद रकम पर बैंक और ट्रस्ट दोनों के ताले लगाए जाने की व्यवस्था है. अब जांच का बड़ा विषय यह होगा कि इन नियमों का पालन कितना हुआ.