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अयोध्या में शामिल हुए 199 नए सिपाही, भव्य परेड के साथ शुरू हुआ सेवा का सफर

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या के पुलिस लाइन ग्राउंड में रविवार को आयोजित 'पासिंग आउट परेड' (POP) के दौरान अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया. सफेद दस्तानों, चमकते जूतों और सधे हुए कदमों के साथ जब 199 रिक्रूट्स ने मैदान पर मार्च किया, तो पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:56 AM IST
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अयोध्या में शामिल हुए 199 नए सिपाही, भव्य परेड के साथ शुरू हुआ सेवा का सफर

अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार : उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या के पुलिस लाइन ग्राउंड में रविवार को आयोजित 'पासिंग आउट परेड' (POP) के दौरान अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया. सफेद दस्तानों, चमकते जूतों और सधे हुए कदमों के साथ जब 199 रिक्रूट्स ने मैदान पर मार्च किया, तो पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी सोमेन वर्मा ने नए रिक्रूट्स की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया.

नौ महीने की कठोर ट्रेनिंग का समापन
दरअसल, वर्ष 2025 बैच के इन सिपाहियों ने 9 महीने का लंबा और कठिन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया है. इस दौरान उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया गया, बल्कि कानून की जानकारी, मानवाधिकार, आधुनिक हथियार चलाने और साइबर क्राइम जैसे विषयों का भी गहन प्रशिक्षण दिया गया. डीआईजी सोमेन वर्मा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रेनिंग का यह अनुशासन ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा.

कर्तव्य और गोपनीयता की शपथ
इस परेड के अंत में सभी नव-प्रशिक्षित सिपाहियों को संविधान के प्रति निष्ठा, देश की रक्षा और अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन की शपथ दिलाई गई. रिक्रूट्स ने हाथ उठाकर सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ ली. इस दौरान कई जवानों के चेहरे पर अयोध्या जैसी पावन भूमि पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का विशेष संतोष और सौभाग्य का भाव स्पष्ट देखा गया.

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परिजनों की आँखों में झलका गर्व
पुलिस लाइन का मैदान न केवल जवानों से, बल्कि उनके परिजनों से भी भरा हुआ था. अपने बच्चों को खाकी वर्दी में सजे हुए और देश सेवा के लिए समर्पित होते देख माता-पिता की आँखों में गर्व के आंसू थे. परिजनों का कहना था कि वर्षों की तपस्या और बच्चों की मेहनत आज सफल हुई है. अब उनके बच्चे समाज की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे.

अधिकारियों ने दिया उज्ज्वल भविष्य का मंत्र
इस अवसर पर एसएसपी डॉ. गौरव ने भी सभी जवानों को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी केवल एक करियर नहीं, बल्कि सेवा का एक अवसर है. उन्होंने नए सिपाहियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने और अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाने की नसीहत दी.

सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा
इन 199 नए सिपाहियों के पुलिस बल में शामिल होने से सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. अब इन जवानों को प्रदेश के विभिन्न जिलों और थानों में तैनाती दी जाएगी, जहाँ वे अपनी ट्रेनिंग का उपयोग कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देंगे.

यह भी पढ़ें : होम गार्ड भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 74 जिलों में परीक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था
 

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