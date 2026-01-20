पहले सील फिर डील.....अयोध्या CMO पर गिरी गाज, बीजेपी विधायक की शिकायत पर सीएम योगी का एक्शन

Ayodhya News: अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. रुदौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव की शिकायत के बाद अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बनियान को उनके पद से हटा दिया गया है. शासन ने उन्हें स्वास्थ्य निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानांतरित कर दिया है.

सीएमओ पर गिरी गाज

वहीं, जालौन में तैनात अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देवेंद्र सिंह भिटोरिया को अयोध्या का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है. दरअसल, भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी. आरोप है कि सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बनियान शासन की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं. आरोप है कि वे नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों पर छापेमारी के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे. इसको लेकर जिले के चिकित्सकों और आम जनता में भारी नाराजगी थी.

आईएमए ने की थी शिकायत

इतना ही नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी सीएमओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया था. विधायक रामचंद्र यादव द्वारा पहले ही चेतावनी दिए जाने के बावजूद नर्सिंग होम संचालकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आती रहीं. इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर मामले का संज्ञान लिया गया और कार्रवाई करते हुए सीएमओ को पद से हटा दिया गया. नए सीएमओ देवेंद्र सिंह भिटोरिया के सामने अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी की थी शिकायत

अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.सुधील कुमार की कार्यशैली के संबंध में शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय आईएमए शाखा भी इनकी कार्यशैली से क्षुब्ध है. प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी इनकी शिकायत की थी. अयोध्या जनपद में लगातार इनकी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद उनके तबादला के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा गया था.

अपर मुख्य सचिव ने की कार्रवाई

इसके बाद अपर मुख्य सचिव अमित घोष द्वारा तत्काल प्रभाव डॉ. सुशील कुमार बनियान मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हटाने की संस्तुति की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्णय लेते हुए इनको हटाने की संस्तुति की गई. डॉ. सुशील कुमार को हटाकर संयुक्त निदेशक महानिदेशालय परिवार कल्याण लखनऊ में तैनात किया गया है. बता दें कि रामनगरी अयोध्या में विकास और जन शिकायतें पर सीएम योगी की खास नजर रहती है. सीएम योगी का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

