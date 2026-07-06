/मौका मिले तो अयोध्या में मस्जिद बनवा दें सपा प्रमुख...राजभर बोले- अखिलेश अपने पापा और चाचा का पाप धो रहे हैं

दोषियों को हम दंड देने के लिए संकल्पित हैं - राजभर

अनिल राजभर ने कहा कि अयोध्या मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें दंड देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है. लेकिन सपा को अपने कुकर्मों के लिए भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. अनिल राजभर ने कहा, “भगवान राम जी के धाम अयोध्या में जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीराम के विद्रोहियों को और देश के 140 करोड़ सनातनियों के विश्वासघातियों को उनके अपराध के लिए निश्चित ही दंड दिया जाएगा." उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से जिस तरह की टिप्पणी और बयानबाजी की जा रही है, उससे मन बहुत मर्माहत है.