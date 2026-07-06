/मौका मिले तो अयोध्या में मस्जिद बनवा दें सपा प्रमुख...राजभर बोले- अखिलेश अपने पापा और चाचा का पाप धो रहे हैं

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Ayodhya News : अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी और उसके नेता लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हैं. वहीं अब योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा को पहले अपने कुकर्मों के लिए देश के करोड़ों सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए.
दोषियों को हम दंड देने के लिए संकल्पित हैं - राजभर
अनिल राजभर ने कहा कि अयोध्या मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें दंड देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है. लेकिन सपा को अपने कुकर्मों के लिए भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. अनिल राजभर ने कहा, “भगवान राम जी के धाम अयोध्या में जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीराम के विद्रोहियों को और देश के 140 करोड़ सनातनियों के विश्वासघातियों को उनके अपराध के लिए निश्चित ही दंड दिया जाएगा." उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से जिस तरह की टिप्पणी और बयानबाजी की जा रही है, उससे मन बहुत मर्माहत है.
बस चले तो आज मंदिर की जगह मस्जिद बना दें- राजभर
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा के लोग सनातनियों की आंख में सीधे धूल झोंकने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया(अखिलेश यादव) को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने मोक्षदायिनी अयोध्या जी के बारे में क्या-क्या कहा और उनके क्या विचार रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि बीते कालखंड में उनके पिता(मुलायम सिंह यादव) और चाचा ने अयोध्या जी को लेकर कौन-सी गाली नहीं दी. राजभर ने कहा कि अगर आज भी उन्हें मौका मिल जाए तो भगवान के मंदिर को हटाकर वहां फिर से मस्जिद बना दें.
सपा चोला बदलकर ढोंग कर रही है- मंत्री राजभर
मंत्री ने कहा कि आज सपा चोला बदलकर ढोंग कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उसके असली चेहरे को अच्छी तरह जानती है. उन्होंने मुलायम सिंह यादव सरकार में कारसेवकों पर गोली चलाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कारसेवकों के खून से सरयू के पानी को लाल करने का काम जो मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था, क्या उसके लिए कभी अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? उन्होंने यह भी कहा कि देश की संसद में उनके चाचा राम गोपाल यादव ने भगवान राम के अस्तित्व और राम जन्मभूमि के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे.
अनिल राजभर ने आगे कहा कि क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा, "हिम्मत है तो माफी मांगेंगे?" राजभर ने आरोप लगाया कि भगवान श्रीराम को भूमाफिया बताने वाली समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने अपने कुकर्मों के लिए न तो देश से माफी मांगी और न ही सनातनियों से। उन्होंने कहा कि नकली चेहरा ओढ़कर सपा बेशर्मी की हद पार कर चुकी है.
संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है सपा- राजभर
मंत्री ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा है. उत्तर प्रदेश सरकार बार-बार कह चुकी है कि जांच पूरी होने दीजिए, यदि उसमें कोई खामी होगी तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है. लेकिन अयोध्या को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए जितनी व्याकुलता विपक्ष दिखा रहा है, उसने बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले अपने कुकर्मों के लिए देश और सनातन समाज से माफी मांगनी चाहिए.