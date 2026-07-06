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मौका मिले तो अयोध्या में मस्जिद बनवा दें सपा प्रमुख...राजभर बोले- अखिलेश अपने पापा और चाचा का पाप धो रहे हैं

Ayodhya News : राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी और उसके नेता लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हैं. वहीं अब योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा को पहले अपने कुकर्मों के लिए देश के करोड़ों सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:06 PM IST
मौका मिले तो अयोध्या में मस्जिद बनवा दें सपा प्रमुख...राजभर बोले- अखिलेश अपने पापा और चाचा का पाप धो रहे हैं
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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