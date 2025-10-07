Advertisement
अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का आगाज, वाल्मीकि जयंती पर भूमि पूजन, राम की पैड़ी पर 6 विशालकाय दीपक, जानें इस बार क्या-क्या खास

Ayodhya Deepotsav 2025: राम नगरी अयोध्या में वाल्मीकि जयंती पर दीपोत्सव 2025 का भूमिपूजन कर आधिकारिक श्रीगणेश किया गया. 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दीयों के नए रिकॉर्ड के साथ इस बार 6 विशालकाय दीप भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 07, 2025, 07:28 PM IST
अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का आगाज, वाल्मीकि जयंती पर भूमि पूजन, राम की पैड़ी पर 6 विशालकाय दीपक, जानें इस बार क्या-क्या खास

Ayodhya: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर रौशनी के महासागर में डूबने को तैयार है. 19 अक्टूबर को होने वाले 9वें दीपोत्सव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. मंगलवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दीपोत्सव का आधिकारिक श्रीगणेश हो गया है. मां सरयू के तट पर भूमि पूजन के साथ इस भव्य परंपरा का शुभारंभ किया गया. 

अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव मनाया जा रहा है. राम की पैड़ी पर 6 विशालकाय दीपक बनाए जा रहे हैं, जो इस उत्सव का खास आकर्षण रहेंगे. इसके अलावा 56 घाटों पर 26 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित किए जाएंगे. कमिश्नर राजेश कुमार के अनुसार, पिछले साल 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था,जबकि इस बार 26 लाख 11 हज़ार 101 दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है.

दीपोत्सव 2025 के मुख्य आकर्षण
दीपोत्सव में लेज़र शो, ड्रोन शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण होंगे. साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन आतिशबाज़ी भी की जाएगी. साकेत महाविद्यालय से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित शोभा यात्रा निकलेगी और रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लीलाओं से भावविभोर करेगा.

सीएम योगी करेंगे स्वागत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों का स्वागत करेंगे और राम कथा पार्क में उनके राज्याभिषेक का आयोजन होगा. इस बार लक्ष्मण किला घाट पहली बार सवा लाख दीपों से जगमगाएगा. वहीं घाट नंबर 10 के सामने हजारों दीपों से विशाल स्वास्तिक का निर्माण किया जा रहा है. घाटों पर दीप सज्जा के लिए मार्किंग का कार्य शुरू हो चुका है,जिसे अगले तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. करीब 30 हज़ार स्वयंसेवक दीप प्रज्वलन का जिम्मा संभालेंगे.  एक बार फिर अयोध्या तैयार है, भक्ति, प्रकाश और वैभव के संगम का साक्षी बनने के लिए.

ये भी पढ़ें: अयोध्या दीपोत्सव 2025: 26 लाख दीपों से बनेगा गिनीज रिकॉर्ड, पहली बार होगा मल्टीमीडिया प्रोजक्शन शो, जानिये कितना भव्य होगा कार्यक्रम

