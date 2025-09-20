अयोध्या दीपोत्सव 2025: 26 लाख दीपों से बनेगा गिनीज रिकॉर्ड, पहली बार होगा मल्टीमीडिया प्रोजक्शन शो, जानिये कितना भव्य होगा कार्यक्रम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2930435
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या दीपोत्सव 2025: 26 लाख दीपों से बनेगा गिनीज रिकॉर्ड, पहली बार होगा मल्टीमीडिया प्रोजक्शन शो, जानिये कितना भव्य होगा कार्यक्रम

Ayodhya Deepotsav 2025: योगी सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव 2025 को पहले से भी ज्यादा भव्य और अद्भुत बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक इस बार 26 हजार दीप जलाकार गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया जाएगा तो वहीं पहली बार मल्टीमीडिया प्रोजक्शन शो होगा. इतना ही नहीं आयोजन में 100 से ज्यादा कलाकार लाइव परफोर्मेंस देंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 20, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्या दीपोत्सव 2025: 26 लाख दीपों से बनेगा गिनीज रिकॉर्ड, पहली बार होगा मल्टीमीडिया प्रोजक्शन शो, जानिये कितना भव्य होगा कार्यक्रम

Ayodhya News: अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव पहले से कहीं ज्यादा भव्य और आकर्षक होने जा रहा है. पर्यटन विभाग ने 18 से 20 अक्टूबर तक होने वाले तीन दिवसीय आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं. राम की पैड़ी से लेकर पूरे नगर को रोशनी से सजाने की योजना है. इस दौरान सरयू घाटों पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है.

मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी
पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव परंपरा, आधुनिक तकनीक और कला का अनूठा संगम होगा. आयोजन में मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी के साथ-साथ 100 से अधिक कलाकारों की लाइव परफॉर्मेंस श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव देगी. करीब 45 मिनट लंबे इस शो में भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की झलक आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत की जाएगी.

क्या होंगे प्रोजक्शन शो के आकर्षण
थीमेटिक प्रोजेक्शन शो में रामायण के प्रसंग, एनीमेशन और संगीत के साथ पिछले दीपोत्सवों के दृश्य भी दिखाए जाएंगे. खास आकर्षण होगा राम की पैड़ी के जल पर चलती-फिरती झांकियां, जो लगभग 200 मीटर या उससे अधिक लंबी होंगी. इन झांकियों के जरिए रामायण की कथा साकार रूप में सामने आएगीय.

Add Zee News as a Preferred Source

दीपोत्सव से अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दीपोत्सव का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परंपरा और तकनीक के मेल से ऐसा अनुभव देना है, जो उन्हें हमेशा याद रहे. उन्होंने बताया कि इस आयोजन से न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिलेगी बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा.

इस दीपोत्सव में अयोध्या की गलियों से लेकर सरयू घाट तक दीपों की जगमगाहट, झांकियों की भव्यता और लेजर-लाइट शो की चमक आयोध्या आने वाले हर इंसान को मंत्रमुग्ध कर देगी. यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान का प्रतीक बनने जा रहा है. 

ये भी पढ़ें: राम मंदिर में एक और बड़े उत्सव की तैयारी तेज, फहराया जाएगा 190 फीट ऊंचा ध्वज, आएंगे 3 हजार मेहमान

ये भी पढ़ें: अयोध्या से वाराणसी अब महज दो घंटे दूर, जल्द शुरू होगा हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे निर्माण, यूपी के धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई ऊर्जा

 

TAGS

Ayodhya Deepotsav

Trending news

Lekhpal Dashboard
आय, जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदले, योगी सरकार की नई व्‍यवस्‍था
LT Grade Exam
LT Grade प्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 7 साल बाद 7466 पदों पर निकली है भर्ती
Gorakhpur News
गोरखपुर में BJP नेता की दुकान पर चला बुलडोजर, धरने पर बैठे ‘अपनों’ से नाराज नेताजी
gorakhpur latest news
गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर बनेगा 4KM लंबा फ्लाईओवर, दोनों ओर बनेगी 11 मीटर की सर्विस लेन
banke bihari mandir
बांके बिहारी के पास कितनी संपत्ति? वृंदावन से लेकर पाकिस्तान तक बेशकीमती प्रॉपर्टी
Kanpur News
बड़े भाई की बांके से काट दी गर्दन, कानपुर में शराब को लेकर रिश्‍तों का कत्‍ल
Mau News
पूर्वांचल की ‘मलिका-ए-माफिया’ पर कसा शिकंजा, आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
kanpur latest news
कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध
Azamgarh news
महिला का मोबाइल छीना,बेटे को बचाने पहुंचे बुजुर्ग की पीटकर हत्‍या
IPS Transfer
लखनऊ पुलिस कमिनस्‍ट्रेट में बड़ा फेरबदल, 7 अफसरों को किया गया इधर से उधर
;