Ayodhya Diwali 2025: रामनगरी में अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बने राम-सीता और लक्ष्मण, सांस्कृतिक विरासत को मिला वैश्विक आयाम

Ayodhya Ramlila 2025: अयोध्या में इस साल भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है. यहां न सिर्फ दीपोत्सव में रिकॉर्ड टूटेगा, बल्कि रामनगरी में अनोखी रामलीला देखने को मिल रहा है. दुनियाभर से आए कालाकारों की टीम राम लीला का मंचन कर रही है. यहां रूस के कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड से आए कालाकार मंचन कर रहे हैं.

कौन-कौन निभा रहा किरदार?

रूस से आए 15 कलाकार 'स्वयंवर' की लीला का मंचन कर रहे हैं. इस रामलीला में मुख्य भूमिकाएं बरयाशनिकोव एवगेनी (राम), गिरनिक दरिया (सीता), क्रासिकोव ब्लॉदिस्लाव (हनुमान), गोर्डेइचुक अलेक्सेई (लक्ष्मण) निभा रहे हैं. मंचन से पहले पद्मश्री गन्नादी मिखाइलोविच पेचनिकोव ने अभ्यास किया. इन्हें रूस का राम भी कहा जाता था.

दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे कलाकार

विदेशी कलाकारों के मंचन में रूस की पारंपरिक रंगमंचीय तकनीक और भारतीय कथा का अनूठा मिश्रण दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है. इस प्रस्तुति के लिए रूस के कलाकारों ने महीनों की तैयारी की है और वे दर्शकों को राम और सीता के दिव्य मिलन की अनुभूति करा रहे हैं. रूस से आए एक कलाकार ने बताया कि लक्ष्मण का किरदार निभाना बहुत खुशी की बात है और भारतीय परंपराओं को सीखना भी बहुत अच्छा रहा. मैं इसके लिए उत्साहित हूं.

17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यह अंतरराष्ट्रीय रामलीला चलने वाली है. इस आयोजन का लक्ष्य न सिर्फ रामलीला की परंपरा को जीवंत रखना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना भी है.

