Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव, दो नए रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी, जलेंगे 26 लाख से ज्यादा दीये! CM योगी रहेंगे मौजूद

Diwali in Ayodhya: रविवार को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में रिकॉर्ड 26 लाख से ज्यादा दीये जलाएं जाएंगे. यह एक नया रिकॉर्ड होगा. वहीं, सरयू तट पर 2100 वेदाचार्यों द्वारा महाआरती और मंत्रोच्चार रामनगरी में नई ऊर्जा का संचार करेगी. श्रद्धा, भक्ति और नवाचार के अद्भुत संगम से सजी अयोध्या अपनी आभा से न केवल देशभर में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दीपोत्सव की रौनक बिखेरेगी. स्वयंसेवकों में भारी उत्साह है और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है. दीपोत्सव में दो विश्व रिकॉर्ड बनेंगे.

दीयों की संख्या में करीब 15 गुना वृद्धि

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 2017 में जब पहली बार इस आयोजन का प्रारंभ हुआ था, तब अयोध्या में लगभग 01.71 लाख दीपक जलाए गए थे. इस बार अयोध्या में 26 लाख से ज्यादा दीप जलाने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं. दीपोत्सव के पहले आयोजन से नौवें संस्करण तक में दीयों की संख्या में करीब 15 गुना तक बढ़ोत्तरी हुई है. यह हमारी आस्था और प्रभु श्रीराम के प्रति सम्मान का परिचायक है. कई घाटों पर दीयों से रामायण कालीन प्रसंग, बड़े दीये की आकृति और रंगोली दीप उकेरे गए हैं। घाट नंबर 10 पर 80 हजार दीये से स्वास्तिक सजाई गई है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश दिया जा रहा है.

यहां 56 घाटों पर 30 हजार स्वयंसेवकों ने 29 लाख दीये बिछा दिए हैं. इसके बाद गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दीयों की गिनती की. रविवार सुबह से इन दीयों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई.

ड्रोन आसमान में उकेरेंगे रामायण की छवियां

दीपोत्सव को और अधिक आकर्षक और भव्य बनाने के लिए 1,100 स्वदेशी ड्रोन अयोध्या के आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंगों की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत करेंगे. जिनमें 'जय श्रीराम', धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, रामसेतु और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी मनमोहक आकृतियां शामिल होंगी.

अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर सरकार द्वारा अयोध्या में हर साल दीयों पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्रिसमस पर महीनों रोशनी रहती है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए.बीजेपी ने उनकी इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया और उन्हें हिंदू विरोधी बताया. इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है।