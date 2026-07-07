Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /योगी सरकार के नेतृत्व में विकसित अयोध्या: चोरी की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग, प्रशासन पर जताया पूरा भरोसा

योगी सरकार के नेतृत्व में विकसित अयोध्या: चोरी की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग, प्रशासन पर जताया पूरा भरोसा

Ayodhya news: योगी सरकार के नेतृत्व में विकसित हो रही रामनगरी अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है. हाल में सामने आए चोरी प्रकरण के बावजूद राम मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:51 PM IST
योगी सरकार के नेतृत्व में विकसित अयोध्या: चोरी की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग, प्रशासन पर जताया पूरा भरोसा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योगी के नेतृत्व में विकसित अयोध्या: चोरी की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था अडिग
Ayodhya news1 min ago
2
Lucknow news16 min ago
3
Sambhal news18 min ago
4
Ghaziabad Weather Alert2 hrs ago
5
Kanpur News2 hrs ago