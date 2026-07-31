अयोध्या: धन्नीपुर मस्जिद का बदला मास्टर प्लान, फंड की किल्लत के चलते अब छोटे होगा आकार

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या-लखनऊ हाईवे स्थित सोहावल क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण मॉडल में बड़ा बदलाव किया गया है. फंड की कमी और प्रशासनिक स्वीकृतियों में हो रही देरी के कारण इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ने अब इसे अपने भव्य स्वरूप के बजाय छोटे पैमाने पर बनाने का फैसला लिया है. जहां 300 करोड़ रुपये की लागत से मस्जिद समेत अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी, वहीं अब फंड की कमी से कम लागत की मस्जिद का निर्माण किया जाएगा।इसकी जानकारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया से बातचीत में दी है. ट्रस्ट का कहना है कि फंड जुटते ही बाकी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जाएगा.