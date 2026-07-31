अयोध्या: धन्नीपुर मस्जिद का बदला मास्टर प्लान, फंड की किल्लत के चलते अब छोटे होगा आकार

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प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या-लखनऊ हाईवे स्थित सोहावल क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण मॉडल में बड़ा बदलाव किया गया है. फंड की कमी और प्रशासनिक स्वीकृतियों में हो रही देरी के कारण इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ने अब इसे अपने भव्य स्वरूप के बजाय छोटे पैमाने पर बनाने का फैसला लिया है. जहां 300 करोड़ रुपये की लागत से मस्जिद समेत अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी, वहीं अब फंड की कमी से कम लागत की मस्जिद का निर्माण किया जाएगा।इसकी जानकारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया से बातचीत में दी है. ट्रस्ट का कहना है कि फंड जुटते ही बाकी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जाएगा.
300 करोड़ का था भव्य प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी. इस जमीन पर लगभग ₹300 करोड़ की लागत से एक आधुनिक मस्जिद, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, म्यूजियम, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन (लंगर) बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया था. लेकिन चंदे की रफ्तार सुस्त रहने और नक्शा पास होने जैसी प्रक्रियाओं में वक्त लगने से ट्रस्ट ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है.
एक साल में मस्जिद तैयार करने का लक्ष्य
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया को बताया कि नए संशोधित प्लान के तहत सबसे पहले मुख्य मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा, जिसे करीब एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे फंड उपलब्ध होता जाएगा, अस्पताल, रिसर्च सेंटर और अन्य जन-सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे.
धन्नीपुर मस्जिद (जिसे आधिकारिक तौर पर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद भी कहा जाता है) उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित एक मस्जिद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद बनाया जाना तय किया गया था. वित्तीय संकट और प्रशासनिक मंजूरियों में देरी के कारण इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका.
अदालत का आदेश
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया. जमीन के प्रबंधन और निर्माण के लिए इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ट्रस्ट बनाया गया.
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