Add Zee Business As A Preferred Source
App

अयोध्या: धन्नीपुर मस्जिद का बदला मास्टर प्लान, फंड की किल्लत के चलते अब छोटे होगा आकार

Ayodhya dhannipur mosque project: अयोध्या-लखनऊ हाईवे के सोहावल क्षेत्र स्थित धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के प्लान में बड़ा बदलाव हुआ है. फंड की कमी के चलते अब मस्जिद अपने प्रस्तावित भव्य स्वरूप में नहीं बल्कि छोटे स्वरूप में बनाई जाएगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 31, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:16 PM IST
अयोध्या: धन्नीपुर मस्जिद का बदला मास्टर प्लान, फंड की किल्लत के चलते अब छोटे होगा आकार
Image Credit: Ayodhya News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में सेवानिवृत्त होंगे 16 PPS अधिकारी, पुलिस विभाग में कई अहम पद हुए खाली
2
3
4
5