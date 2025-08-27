यूपी की ऐतिहासिक इमारत की बदलेगी पहचान! अवध के तीसरे नवाब से जुड़ा है खास कनेक्शन
यूपी की ऐतिहासिक इमारत की बदलेगी पहचान! अवध के तीसरे नवाब से जुड़ा है खास कनेक्शन

Ayodhya News: नवाब शुजाउद्दौला ने 18वीं शताब्दी में सरयू के तट पर इसे बनवाया था. आलीशान स्थापत्य कला से सुसज्जित यह महल उस दौर में अवध की शान माना जाता था.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:01 PM IST
Trending Photos

ayodhya Dilkusha Kothi
ayodhya Dilkusha Kothi

अयोध्या/प्रवीण पांडे: अयोध्या की धरती इतिहास और आस्था का संगम है. इसी धरोहर का एक अनोखा उदाहरण है दिलकुशा महल. नवाब शुजाउद्दौला ने 18वीं शताब्दी में सरयू के तट पर इसे बनवाया था. आलीशान स्थापत्य कला से सुसज्जित यह महल उस दौर में अवध की शान माना जाता था. लेकिन समय का पहिया घूमते-घूमते इस महल की तस्वीर बदल गई.

दशकों तक रहा उपेक्षा का शिकार
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने नवाबों की शान को ठेस पहुंचाने के लिए इस महल को अफीम की खरीद-बिक्री का केंद्र बना दिया. तभी से यह इमारत अफीम कोठी के नाम से जानी जाने लगी. स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा की शिकार रही.साल 2017 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद अयोध्या में विकास कार्यों की नई गाथा लिखी गई. 

बनेगा आस्था का केंद्र
इसी क्रम में इस इमारत पर भी सरकार का ध्यान गया. अफीम कोठी के नाम से जुड़ी नकारात्मक छवि को बदलते हुए इसका नाम रखा गया साकेत भवन. इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 16.82 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई.आज यह भवन सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र बनने जा रहा है. 

श्रद्धालु कर सकेंगे देवी-देवताओं के दर्शन
यहां देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन कर सकेंगे.दिलकुशा से अफीम कोठी और अब साकेत भवन—यह यात्रा केवल नाम बदलने की नहीं, बल्कि अतीत की धरोहर को सम्मान देने और भविष्य की पीढ़ियों को आस्था से जोड़ने की मिसाल है. अयोध्या का यह नया सांस्कृतिक प्रतीक आने वाले वर्षों में पर्यटकों और भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण बनकर उभरेगा.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

