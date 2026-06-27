/भंग हो सकता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट! वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनेगी नई व्यवस्था!

क्यों उठ रहे हैं ट्रस्ट को भंग करने के कदम?

पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद एसआईटी (SIT) जांच और एफआईआर (FIR) तक की नौबत आ गई.इस मामले में आठ गिरफ्तारी भी हुई. इस विवाद के चलते ट्रस्ट के कई प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे. मंदिर की शुचिता, पारदर्शिता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अब इस पूरी व्यवस्था का सरकारीकरण करने या श्राइन बोर्ड जैसा कड़ा ढांचा लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.