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भंग हो सकता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट! वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनेगी नई व्यवस्था!

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित गबन और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों के बाद इसे भंग करने की चर्चा तेज हो गई है. वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने और एक CEO नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा u

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 27, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:09 AM IST
भंग हो सकता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट! वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनेगी नई व्यवस्था!
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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