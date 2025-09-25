अयोध्या में मालद्वीव जैसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा, सरयू की लहरों के बीच मिलेगा रोमांच का लुत्फ
अयोध्या में मालद्वीव जैसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा, सरयू की लहरों के बीच मिलेगा रोमांच का लुत्फ

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या में अब पर्यटकों  को एक रोमांचक अनुभव मिलने वाला है. एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है तो दूसरी तरफ पर्यटन सुविधाओं को भी हाईटेक किया जा रहा है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:40 AM IST
Ayodhya News

Ayodhya floating restaurant (प्रवीण पांडेय): प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या आज धार्मिकता और आस्था के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बना रही है. राम मंदिर का भव्य निर्माण अब अंतिम चरण में है, और इसके साथ ही प्रदेश सरकार लगातार अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से सुसज्जित करने में जुटी है. 

पर्यटकों को मिलेगा खास अनुभव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही परिणाम है कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या वासियों और श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सौगात लेकर आ रहा है. यह पहल न केवल अयोध्या के पर्यटन को नई ऊंचाई देगी बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को धार्मिक यात्रा के साथ एक यादगार अनुभव भी प्रदान करेगी.

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा
सरयू नदी की शांत धारा के बीच अब पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलने जा रहा है. दीपोत्सव तक अयोध्या में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा. मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा बनाए जा रहे इस रेस्टोरेंट की लंबाई लगभग 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होगी. खास बात यह है कि इसमें एक बार में 30 से 40 पर्यटक बैठकर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे.

कब शुरू होगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट
अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जा रहा है. स्ट्रक्चर बनकर पूरी तरह तैयार है और कुछ ही दिनों में इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जैसे दुनिया के कई प्रमुख स्थलों पर नदी या समुद्र किनारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलते हैं, उसी तर्ज पर अयोध्या में भी इसे विकसित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - रविकिशन केवट, मनोज तिवारी बनेंगे बाली, अयोध्या की रामलीला शुरू, जानिए कहां देख पाएंगे

यह भी पढ़ें -  विदेशी नहीं...अब अवधी स्थापत्य की दिखेगी झलक, किसी अजूबे से कम नहीं अयोध्या की इस मस्जिद की डिजाइन और खूबसूरती

 

 

