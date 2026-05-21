रामनगरी में अब महकेंगे डच गुलाब, योगी सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू

Ayodhya Flower Center: रामनगरी अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रहने वाली. यहां जल्द ही प्रदेश का पहला “फूल उत्कृष्टता केंद्र” बनाया जाएगा. योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद अयोध्या को फूलों की खेती का बड़ा केंद्र बनाना है. यह केंद्र अयोध्या के पिरखौली इलाके में बनाया जाएगा. करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस केंद्र में आधुनिक तरीके से फूलों की खेती की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे.

तीन हेक्टेयर में तैयार होगा आधुनिक केंद्र

यह खास परियोजना तीन हेक्टेयर जमीन पर तैयार की जाएगी. यहां डच गुलाब और गेंदे की नई और बेहतर किस्मों की खेती होगी. साथ ही किसानों को फूलों की आधुनिक खेती से जुड़ी पूरी जानकारी भी दी जाएगी. उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह केंद्र सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों को नई तकनीक, बाजार और बेहतर उत्पादन के बारे में भी सिखाएगा. सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ फूलों की खेती की तरफ भी आगे बढ़ें ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके.

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किसानों को मिलेगी नई तकनीक की ट्रेनिंग

फूल उत्कृष्टता केंद्र में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाया जाएगा. यहां कीट नियंत्रण, सिंचाई, पौधों की देखभाल और फूलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने जैसी चीजों की जानकारी दी जाएगी. किसान यहां आकर सीधे विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे. साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि फूलों को बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि अच्छा दाम मिल सके. सरकार का मानना है कि सही जानकारी और आधुनिक तकनीक मिलने से किसान कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकेंगे.

राम मंदिर की जरूरत भी होगी पूरी

अयोध्या में बने भव्य Ram Mandir में हर दिन पूजा और सजावट के लिए बड़ी मात्रा में फूलों की जरूरत होती है. अभी कई बार दूसरे शहरों से फूल मंगाने पड़ते हैं. लेकिन इस केंद्र के बनने के बाद स्थानीय स्तर पर ही अच्छी गुणवत्ता वाले फूल उपलब्ध हो सकेंगे. इससे बाहर से फूल मंगाने पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय किसानों को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार का मानना है कि धार्मिक पर्यटन और खेती को जोड़कर अयोध्या की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है.

युवाओं और महिलाओं को मिलेगा रोजगार

इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. फूलों की खेती, कटाई, पैकिंग, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने जैसे कामों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है. खासतौर पर गांव की महिलाओं और युवाओं को इससे फायदा होने की उम्मीद है. छोटे स्तर पर फूलों की पैकिंग और सजावट का काम भी शुरू हो सकता है. सरकार का कहना है कि यह परियोजना गांवों में छोटे कारोबार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगी.

हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा केंद्र

फूल उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक ग्रीनहाउस, बूंद-बूंद सिंचाई व्यवस्था, सौर ऊर्जा और पौधों की नई किस्म तैयार करने की प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इससे किसानों को नई तकनीक का फायदा मिलेगा और कम पानी में भी अच्छी खेती की जा सकेगी. साथ ही मौसम का असर कम करने में भी मदद मिलेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में फूलों की खेती किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकती है.

पूरे प्रदेश में तैयार होगा फूल उत्पादन का नेटवर्क

उद्यान विभाग के मुताबिक अयोध्या में बनने वाला यह केंद्र प्रदेश का पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा. अगर यह सफल रहा तो इसी तरह के केंद्र Mathura और Varanasi में भी बनाए जाएंगे. सरकार की योजना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाए ताकि किसान पारंपरिक फसलों के अलावा दूसरी फायदेमंद खेती की तरफ भी बढ़ सकें.

किसानों की आमदनी बढ़ाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath लगातार खेती और उद्यान क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं. सरकार का मानना है कि खेती में बदलाव और नई फसलों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है. अयोध्या का यह फूल उत्कृष्टता केंद्र सिर्फ खेती की परियोजना नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में यह केंद्र पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकता है.