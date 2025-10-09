Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जलेंगे 26 लाख 11 हजार 101 दीप

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है. राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इस बार राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा. 19 अक्टूबर को होने वाले 9वे दीपोत्सव की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. दीपोत्सव को लेकर भूमि पूजन भी सम्पन्न हो गया है. बीते 7 अक्टूबर को मां सरयू के तट पर भूमि पूजन के साथ इस भव्य परंपरा का शुभारंभ किया गया. मिली जानकारी के अनुसार इस बार एक बार फिर अयोध्या में रिकॉर्ड टूट जाएगा.

अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव

अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव मनाया जा रहा है. राम की पैड़ी के 56 घाटों पर इस बार 26 लाख 11 हजार 1 सौ 1 दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाएगा. पिछले साल 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि इस बार 26 लाख 11 हज़ार 101 दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है.

लेज़र शो, ड्रोन शो और 3D प्रोजेक्शन

दीपोत्सव में लेज़र शो, ड्रोन शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण होंगे. इसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन आतिशबाज़ी भी की जाएगी. साकेत महाविद्यालय से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित शोभा यात्रा निकलेगी और रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लीलाओं से भावविभोर करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी करेंगे स्वरूपों का स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों का स्वागत करेंगे और राम कथा पार्क में उनके राज्याभिषेक का आयोजन होगा. इस बार लक्ष्मण किला घाट पहली बार सवा लाख दीपों से जगमगाएगा. वहीं घाट नंबर 10 के सामने हजारों दीपों से विशाल स्वास्तिक का निर्माण किया जा रहा है. घाटों पर दीप सज्जा के लिए मार्किंग का कार्य चल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग

सरयू के 56 घाटों पर तैंतीस हजार वॉलेंटियर्स लगाए जाएंगे और तकरीबन पैंसठ हजार लीटर सरसों का तेल और छप्पन लाख बातियों की व्यवस्था की गई है. दीये को सोलह बाई सोलह के ब्लॉक में बेहद खूबसूरती से सजाया जायेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं।फिलहाल अयोध्या पूरी तरह से ‘राममय’ होती नजर आ रही और अभी से देश दुनिया के लोग है बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, जब पूरी राम नगरी दीपों की रोशनी से जगमग उठेगी. हर कोई भक्ति, प्रकाश और वैभव के संगम का साक्षी बनने के लिए तैयार है.