Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2954016
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जलेंगे 26 लाख 11 हजार 101 दीप

Ayodhya News: इस बार अयोध्या में 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा.. मिली जानकारी के अनुसार इस बार 26 लाख से दीपों से भगवान राम की नगरी जगमगाएगी.. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

प्रवेश कुमार/अयोध्या: अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है. राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इस बार राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा. 19 अक्टूबर को होने वाले 9वे दीपोत्सव की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं. दीपोत्सव को लेकर भूमि पूजन भी सम्पन्न हो गया है.  बीते 7 अक्टूबर को मां सरयू के तट पर भूमि पूजन के साथ इस भव्य परंपरा का शुभारंभ किया गया.  मिली जानकारी के अनुसार इस बार एक बार फिर अयोध्या में रिकॉर्ड टूट जाएगा.

अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव 
अयोध्या में इस बार नौवां दीपोत्सव मनाया जा रहा है.  राम की पैड़ी के 56 घाटों पर इस बार 26 लाख 11 हजार 1 सौ 1 दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाएगा. पिछले साल 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि इस बार 26 लाख 11 हज़ार 101 दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है. 

लेज़र शो, ड्रोन शो और 3D प्रोजेक्शन 
दीपोत्सव में लेज़र शो, ड्रोन शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण होंगे. इसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन आतिशबाज़ी भी की जाएगी. साकेत महाविद्यालय से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित शोभा यात्रा निकलेगी और रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लीलाओं से भावविभोर करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी करेंगे स्वरूपों का स्वागत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों का स्वागत करेंगे और राम कथा पार्क में उनके राज्याभिषेक का आयोजन होगा.  इस बार लक्ष्मण किला घाट पहली बार सवा लाख दीपों से जगमगाएगा. वहीं घाट नंबर 10 के सामने हजारों दीपों से विशाल स्वास्तिक का निर्माण किया जा रहा है. घाटों पर दीप सज्जा के लिए मार्किंग का कार्य चल रहा है.

मुख्यमंत्री योगी कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग
सरयू के 56 घाटों पर तैंतीस हजार वॉलेंटियर्स लगाए जाएंगे और तकरीबन पैंसठ हजार लीटर सरसों का तेल और छप्पन लाख बातियों की व्यवस्था की गई है. दीये को सोलह बाई सोलह के ब्लॉक में बेहद खूबसूरती से सजाया जायेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं।फिलहाल अयोध्या पूरी तरह से ‘राममय’ होती नजर आ रही और अभी से देश दुनिया के लोग है बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, जब पूरी राम नगरी दीपों की रोशनी से जगमग उठेगी. हर कोई भक्ति, प्रकाश और वैभव के संगम का साक्षी बनने के लिए तैयार है.

TAGS

Ayodhya deepotsav 2025deepotsav 2025 ayodhyaAyodhya Deepotsav

Trending news

Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जलेंगे 26 लाख 11 हजार 101 दीप
UP Road Accident
यूपी में फर्रुखाबाद से शामली तक दिखा रफ्तार का कहर, कई घायल
ghazipur news
टहलने निकले युवक को घेरकर मारी गोली, गाजीपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हड़कंप
Lucknow-Kanpur Rapid Rail
लखनऊ से कानपुर बस 40 मिनट में, रैपिड रेल को मिली मंजूरी, 3 जिलों को सुपरफास्ट रफ्तार
Pilibhit news
एक आध किसान को उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमलावरों ने BKU जिलाध्यक्ष को मारी गोली
Bareilly News
बरेली में 'शैतान' को पुलिस ने किया ढेर, 1 लाख के इनामी पर थे हत्या समेत 19 मुकदमे
Bsp rally in lucknow
लखनऊ में BSP का शक्तिप्रदर्शन,मायावती बोलीं,SP के दोगले चरित्र से बचकर रहने की जरुरत
kanpur blast
कानपुर ब्लास्ट पर पुलिस कमिश्नर की पीसी,पटाखों के 2 गोदाम सील, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
weather in uttarakhand
बारिश-बर्फबारी के बाद बढ़ा ठंड का सिलसिला,चमोली समेत इन जिलों में आज भी बरसेंगे मेघ
UP IAS Transfer List
योगी सरकार में फिर चला तबादला ट्रांसफर रॉकेट, 8 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियां बदलीं