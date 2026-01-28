CM योगी के नाम पर रोते हुए इस्तीफा देने वाले GST डिप्टी कमिश्नर पर बड़ा खुलासा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से पाई नौकरी, लड़ना चाहते थे चुनाव

Ayodhya: अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर पद से भावुक होकर इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह का मामला बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि पहली नजर में यह मंगलवार को चर्चा में आया. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रोते हुए दिए गए इस्तीफे के बाद, अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी चौंकाने वाला मोड़ ले चुकी है.

प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का आरोप

इस्तीफे के कुछ ही समय बाद प्रशांत कुमार सिंह पर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है. यह आरोप किसी राजनीतिक विरोधी या बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं. डॉ. विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत ने आंखों से जुड़ी ऐसी बीमारी के आधार पर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, जो आमतौर पर 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति में पाई ही नहीं जाती.

इस्तीफे का “इमोशनल कार्ड”

भाई का यह भी आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2021 में ही इस फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई थी. 20 अगस्त 2021 को मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन वे बार-बार अनुपस्थित रहे. कई अवसर दिए जाने के बावजूद परीक्षण से बचते रहने पर संदेह और गहराता गया. डॉ. विश्वजीत सिंह का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होती तो प्रशांत की नौकरी जाना तय थी और इसी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का “इमोशनल कार्ड” खेला.

Add Zee News as a Preferred Source

मऊ CMO ने शुरू की जांच

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी. डॉ. विश्वजीत सिंह ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए यह भी मांग की है कि जिन डॉक्टरों और अधिकारियों ने कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया, उनकी भी जांच हो. सीएमओ मऊ द्वारा रिपोर्ट डीजी हेल्थ को भेजे जाने की बात सामने आई है, हालांकि कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं.

चुनाव लड़ना चाहते थे प्रशांत कुमार

इस बीच एक और खुलासा हुआ है कि प्रशांत कुमार सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई नई नहीं है. वर्ष 2022 में वे जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए मऊ विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट मांग चुके थे. उस समय बैनर-पोस्टर लगवाकर माहौल बनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन टिकट नहीं मिला और उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी. बाद में प्रमोशन के साथ उनकी तैनाती अयोध्या में हो गई.

48 वर्षीय प्रशांत कुमार सिंह मूल रूप से मऊ जिले के सरवा गांव के निवासी हैं और इससे पहले सहारनपुर व कानपुर में भी सेवाएं दे चुके हैं. अब उनका इस्तीफा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आरोप, पारिवारिक टकराव और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इन सबके बीच यह मामला एक प्रशासनिक अधिकारी की अनुचित महत्वकांक्षाओं की परतें खोल रहा है. सच्चाई क्या है, इसका फैसला अब जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिका है.

Watch Video: GST डिप्टी कमिश्नर कैमरे के सामने रो पड़े... शंकराचार्य मामले पर CM योगी के समर्थन में पद से दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें: अलंकार अग्निहोत्री ने किसे दिया इस्तीफा? सरकार का एक्शन कितना सही, क्या कहते हैं सर्विस कडंक्ट रुल्स?