अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद, लड्डू सैंपल पर मचा बवाल, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने कराई किरकिरी

Ayodhya Hanumangarhi Prasad Controversy: अयोध्या में हनुमानगढ़ के प्रसाद के लड्डू का सैंपल फेल होने के मामले में सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद सिंह ने पहले दिये अपने ही बयान का खंडन कर विभाग की किरकिरी करा दी है.
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर बड़ी खबर सामने आई. पहले फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू के सैंपल फेल होने की बात कही गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद विभाग ने ही अपने बयान से पलटी मार ली. सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद सिंह ने सफाई दी कि लड्डू में केवल रंग की मात्रा अधिक पाई गई, यह सिर्फ जागरूकता अभियान का हिस्सा था और हनुमानगढ़ी के प्रसाद से इसका कोई संबंध नहीं है.
जांच में क्या निकला?
फूड विभाग ने हाल ही में अयोध्या से लिए गए तीन खाद्य नमूनों में से दो को असुरक्षित बताया था. इनमें मंदिर से जुड़े बेसन लड्डू और देसी घी शामिल थे. इसके बाद यह खबर तेजी से फैली कि श्रद्धालुओं को मिलने वाला हनुमानगढ़ी का प्रसाद मिलावटी है. लेकिन किरकिरी होने पर विभाग ने खुद ही खंडन जारी कर कहा कि हनुमानगढ़ी के प्रसाद को लेकर फैली खबरें भ्रामक हैं.
पनीर का नमूना भी फेल
जांच में अयोध्या धाम की एक दुकान से लिया गया पनीर का सैंपल भी फेल पाया गया है. इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली और बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं.
क्यों है हनुमानगढ़ी का महत्व?
अयोध्या में मान्यता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना अनिवार्य है. माना जाता है कि जब तक बजरंगबली की अनुमति न मिले, तब तक रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं. यही वजह है कि हनुमानगढ़ी के प्रसाद की शुद्धता को लेकर श्रद्धालुओं में संवेदनशीलता और अधिक है.
बड़ा सवाल
इतनी अहमियत वाले मंदिर के नाम पर मिलावट की खबरें उठना गंभीर चिंता का विषय है. विभाग के खंडन के बावजूद श्रद्धालुओं में असमंजस बना हुआ है. अब सबकी निगाहें प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पर हैं कि वे मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे या यह मामला महज़ बयानबाज़ी तक ही सीमित रहेगा.
अयोध्या जैसे धार्मिक नगरी में जहां आस्था और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हों. वहां इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.
