Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2942834
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद, लड्डू सैंपल पर मचा बवाल, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने कराई किरकिरी

Ayodhya Hanumangarhi Prasad Controversy: अयोध्या में हनुमानगढ़ के प्रसाद के लड्डू का सैंपल फेल होने के मामले में सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद सिंह ने पहले दिये अपने ही बयान का खंडन कर विभाग की किरकिरी करा दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 30, 2025, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद, लड्डू सैंपल पर मचा बवाल, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने कराई किरकिरी

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर बड़ी खबर सामने आई. पहले फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू के सैंपल फेल होने की बात कही गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद विभाग ने ही अपने बयान से पलटी मार ली. सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद सिंह ने सफाई दी कि लड्डू में केवल रंग की मात्रा अधिक पाई गई, यह सिर्फ जागरूकता अभियान का हिस्सा था और हनुमानगढ़ी के प्रसाद से इसका कोई संबंध नहीं है. 

जांच में क्या निकला?
फूड विभाग ने हाल ही में अयोध्या से लिए गए तीन खाद्य नमूनों में से दो को असुरक्षित बताया था. इनमें मंदिर से जुड़े बेसन लड्डू और देसी घी शामिल थे. इसके बाद यह खबर तेजी से फैली कि श्रद्धालुओं को मिलने वाला हनुमानगढ़ी का प्रसाद मिलावटी है. लेकिन किरकिरी होने पर विभाग ने खुद ही खंडन जारी कर कहा कि हनुमानगढ़ी के प्रसाद को लेकर फैली खबरें भ्रामक हैं. 

पनीर का नमूना भी फेल
जांच में अयोध्या धाम की एक दुकान से लिया गया पनीर का सैंपल भी फेल पाया गया है. इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली और बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है हनुमानगढ़ी का महत्व?
अयोध्या में मान्यता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना अनिवार्य है. माना जाता है कि जब तक बजरंगबली की अनुमति न मिले, तब तक रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं. यही वजह है कि हनुमानगढ़ी के प्रसाद की शुद्धता को लेकर श्रद्धालुओं में संवेदनशीलता और अधिक है.

बड़ा सवाल
इतनी अहमियत वाले मंदिर के नाम पर मिलावट की खबरें उठना गंभीर चिंता का विषय है. विभाग के खंडन के बावजूद श्रद्धालुओं में असमंजस बना हुआ है. अब सबकी निगाहें प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पर हैं कि वे मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे या यह मामला महज़ बयानबाज़ी तक ही सीमित रहेगा. 

अयोध्या जैसे धार्मिक नगरी में जहां आस्था और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हों. वहां इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

ये भी पढ़ें: रामभक्तों को बड़ी सौगात, हनुमानगढ़ी से रामजन्मभूमि तक बन रहा ‘बजरंग पथ’, अयोध्या में भीड़भाड़ से मिलेगी मुक्ति

 

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद में अधिकारी ने कराई फूड सेफ्टी विभाग की किरकिरी!
Kushinagar News
मुझे कठपुतली मंत्री बना दिया...UP के राज्‍यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर बिफरे
IMD UP Weather
यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, आगरा, फतेहपुर से 3-3 समेत कुल 7 लोगों की मौत
Moradabad news
माफ कर दो सरकार....बरेली हिंसा के आरोपियों पर योगी के एक्शन से कांपे कांग्रेसी नेता
balrampur news
यूपी में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला! बलरामपुर में फर्जी पैनल बनाकर बांट दी नौकरी
Varanasi
गंगा जल से हुआ था महागौरी का रूपांतरण, वाराणसी में आज भी विराजमान!
bareilly violence
चुनिंदा अपराधियों की तरह हो रहा बरेली के बवालियों का एनकाउंटर, 16 और गिरफ्तार
Sambhal
संभल की गलियों से दुनिया तक.. लकड़ी पर स्टोन क्राफ्ट ने जीता इंटरनेशनल बाजार
Chandauli News
1500 रुपये तय थे, तुम सिर्फ 1200 रुपये दे रहे हो... घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल
Agra News
दशहरा से पहले 300 लोगों की खुली किस्‍मत! ताजनगरी में अपने घर का सपना हुआ पूरा
;