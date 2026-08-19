/राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई: VIP दर्शन और खजाने का जिम्मा संभालने वाले 2 अधिकारियों की छुट्टी

विशाल सिंह/Ayodhya Ram mandir: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान-चढ़ावे में अनिमितताओं का मामला सामने आने के बाद व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव और सख्ती का सिलसिला जारी है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर प्रशासन से जुड़े दो और प्रमुख अधिकारियों को राम मंदिर की व्यवस्थाओं से हटा दिया है. केडी तिवारी और बजरंग पाठक को हटाया गया है. दोनों को अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पहले शिकायत के आधार पर नोटिस दिया और बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राम मंदिर से हटाकर बाग बिजैसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम भेज दिया. बताया जा रहा है कि दोनों की विदाई राम मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत के बाद हुई.