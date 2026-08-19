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राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई: VIP दर्शन और खजाने का जिम्मा संभालने वाले 2 अधिकारियों की छुट्टी

Ayodhya Ram mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद व्यवस्थाओं में बदलाव का दौर जारी है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्र के दो और करीबियों को राम मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 19, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:53 AM IST
राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई: VIP दर्शन और खजाने का जिम्मा संभालने वाले 2 अधिकारियों की छुट्टी
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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