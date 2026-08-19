/राम मंदिर में चंदा-चढ़ावा विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई: VIP दर्शन और खजाने का जिम्मा संभालने वाले 2 अधिकारियों की छुट्टी

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विशाल सिंह/Ayodhya Ram mandir: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान-चढ़ावे में अनिमितताओं का मामला सामने आने के बाद व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव और सख्ती का सिलसिला जारी है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर प्रशासन से जुड़े दो और प्रमुख अधिकारियों को राम मंदिर की व्यवस्थाओं से हटा दिया है. केडी तिवारी और बजरंग पाठक को हटाया गया है. दोनों को अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पहले शिकायत के आधार पर नोटिस दिया और बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राम मंदिर से हटाकर बाग बिजैसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम भेज दिया. बताया जा रहा है कि दोनों की विदाई राम मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत के बाद हुई.
केडी तिवारी (बड़े बाबू) हटाए गए
हटाए गए अधिकारियों में केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू शामिल हैं, जो रामलला के आभूषणों, रत्नों और श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित की जाने वाली सभी मूल्यवान वस्तुओं (सोने-चांदी व अन्य बहुमूल्य भेंट) का हिसाब-किताब और रखरखाव देखते थे.
बजरंग पाठक को भी जिम्मेदारी से मुक्त किया
इसके अलावा बजरंग पाठक को भी हटा दिया गया है, जो मंदिर आने वाले वीआईपी (VIP) दर्शनार्थियों के स्वागत, उन्हें प्रसाद देने और अंगवस्त्र भेंट करने जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का प्रबंधन संभाल रहे थे.
सख्ती और पारदर्शिता पर जोर
चढ़ावे से जुड़ी घटना के उजागर होने के बाद से ही ट्रस्ट परिसर की सुरक्षा, वित्तीय लेनदेन और वस्तुओं के प्रबंधन की पूरी प्रणाली को नए सिरे से पुनर्गठित कर रहा है.अविश्वास और सुरक्षा कारणों के चलते ट्रस्ट अब प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सख्त बनाने में जुटा है.
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