Ayodhya News: नहीं रहे राममंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, जानें कौन थे वेदांती?

Ram Vilas Vedanti Passes Away: अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन हो गया है.75 साल की उम्र में रीवा में उन्होंने अंतिम सांस ली. वेदांती के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य दिग्गजों ने दुख जताया है. ऐसे में जानिए आखिर कौन थे वेदांती और क्या था यूपी से इनका नाता?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 01:47 PM IST
Ram Vilas Vedanti Passes Away: अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती अब नहीं रहे. उन्होंने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. मध्य प्रदेश के रीवा में उनका निधन हो गया है. वेदांती के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. इसके अलावा कई अन्य दिग्गजों ने भी शोक जताया है.

सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति-सीएम योगी
डॉ. रामविलास वेदांती के निधन की खबर मिलते ही सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनका जाना एक युग का अवसान है. धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!'

संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक 
जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास पर थे. इसी दौरान बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बिना देरी किए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है. उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या समेत पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

कौन थे डॉ. राम विलास वेदांती?
आपको बता दें, उत्तर भारत के एक प्रमुख धार्मिक नेताओं में डॉ. राम विलास वेदांती भी एक थे. वह पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी थे. वेदांती विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक वरिष्ठ नेता थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े थे. राम विलास वेदांती 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. 

राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका
डॉ. वेदांती ने राम मंदिर आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार होना पड़ा था. उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदांताचार्य और विद्या वारिधि (पीएचडी) की उपाधि हासिल की थी. 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आरोपियों में वेंदाती भी एक थे. हालांकि, एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें बाद में बरी कर दिया था. 

