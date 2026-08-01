/बम बनाने की विधि.... अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बनाने की पर्ची मिलने से हड़कंप, बलरामपुर का पैरामेडिकल छात्र सरफराज हिरासत में

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Ayodhya News: अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बम बनाने की पर्ची पकड़े का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस ने छात्र सरफराज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही अन्य छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं. जांच में एटीएस, एसटीएफ, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है.
अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बम बनाने की पर्ची मिली
जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध हस्तलिखित नोट मिलने के मामले की जांच अब बलरामपुर तक पहुंच गई है. मामले में हिरासत में लिए गए पैरामेडिकल छात्र सरफराज के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुरैनिया तालाब मोहल्ले के घर पर अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची और परिजनों से पूछताछ की. शनिवार को मकान पर ताला लटका मिला, जबकि मोहल्ले में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा.
पैरामेडिकल प्रथम वर्ष का छात्र है सरफराज
बताया गया कि सरफराज मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे टेक्नीशियन (पैरामेडिकल) प्रथम वर्ष का छात्र है. स्थानीय लोगों के अनुसार उसके पिता मोहम्मद शफी सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे और सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया. चार भाइयों में सबसे छोटे सरफराज के दो बड़े भाई निजी दंत चिकित्सक हैं, जबकि एक भाई दुबई में रहते हैं. परिवार की दो बहनों का विवाह हो चुका है.
शनिवार को घर में लटका मिला ताला
स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार शाम पुलिस टीम ने घर पहुंचकर परिजनों से आवश्यक जानकारी जुटाई. इसके बाद से परिवार का कोई सदस्य घर पर दिखाई नहीं दिया. शनिवार को मकान बंद मिला. हालांकि, पड़ोसी इस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे.
स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही जानकारी
वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि छात्र के बलरामपुर निवासी होने के कारण स्थानीय स्तर पर आवश्यक सूचनाएं जुटाई जा रही हैं. अयोध्या पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जांच में सहयोग किया जा रहा है. वहीं, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अटकलें लगाना उचित नहीं होगा. फिलहाल पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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