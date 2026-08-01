/बम बनाने की विधि.... अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बनाने की पर्ची मिलने से हड़कंप, बलरामपुर का पैरामेडिकल छात्र सरफराज हिरासत में

स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही जानकारी

वहीं, नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि छात्र के बलरामपुर निवासी होने के कारण स्थानीय स्तर पर आवश्यक सूचनाएं जुटाई जा रही हैं. अयोध्या पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जांच में सहयोग किया जा रहा है. वहीं, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अटकलें लगाना उचित नहीं होगा. फिलहाल पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.