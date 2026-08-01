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बम बनाने की विधि.... अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बनाने की पर्ची मिलने से हड़कंप, बलरामपुर का पैरामेडिकल छात्र सरफराज हिरासत में

Ayodhya News: अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में बम बनाने की पर्ची मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट मोड में है. बलरामपुर के सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 01, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:26 PM IST
बम बनाने की विधि.... अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बनाने की पर्ची मिलने से हड़कंप, बलरामपुर का पैरामेडिकल छात्र सरफराज हिरासत में
Image Credit: Social Media

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