संदिग्ध सरफराज के कमरे से मिला 'जय श्री राम' लिखा भगवा कुर्ता, पुलिस खंगाल रही घर से मिली कविता और सबूत!

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प्रीति श्रीवास्तव/अयोध्या: अयोध्या से जुड़े संदिग्ध मामले में ज़ी न्यूज़ (Zee News) की टीम पड़ताल करते हुए आरोपी सरफराज के किराए के कमरे पर पहुंची. जांच के दौरान ज़ी न्यूज़ की टीम को कमरे से एक भगवा कुर्ता बरामद हुआ, जिस पर 'जय श्री राम' लिखा हुआ है. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है.
मकान मालिक का एक्सक्लूसिव खुलासा
सरफराज के मकान मालिक ने ज़ी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में चौंकाने वाले दावे किए हैं. मकान मालिक ने बताया कि सरफराज यह भगवा कुर्ता और पीली धोती पहनकर अक्सर अयोध्या जाया करता था. उसने अयोध्या जाकर कुछ दोस्तों के साथ सरयू नदी में स्नान भी किया था. मकान मालिक के मुताबिक, अयोध्या यात्रा के दौरान सरफराज के साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। हालांकि, वे लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसके बारे में मकान मालिक के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.
क्या अयोध्या में रेकी कर रहा था सरफराज?
सरफराज के भगवा कुर्ता और पीली धोती पहनकर अयोध्या जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि आखिर सरफराज को अपना भेष बदलकर धार्मिक पोशाक पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह अयोध्या में किसी बड़ी साजिश या रेकी के मकसद से गया था?
धोती साथ लेकर गई पुलिस
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मौके से मिली पीली धोती को अपने साथ जब्त करके ले गई है. इसके अलावा सरफराज के कमरे से एक हस्तलिखित कविता भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।
6 महीने से रह रहा था, रूममेट बस्ती गया
मकान मालिक ने बताया कि सरफराज पिछले 6 महीनों से उनके यहां किराएदार के रूप में रह रहा था. उसके साथ एक अन्य युवक भी रूममेट के तौर पर रहता था, जो पिछले एक हफ्ते से छुट्टी लेकर अपने घर बस्ती गया हुआ है. पुलिस अब सरफराज के रूममेट और उसके साथ अयोध्या गए दोस्तों की तलाश में छापेमारी कर रही है.
पैतृक आवास पर पुलिस
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में मिले संदिग्ध हस्तलिखित नोट की जांच अब बलरामपुर तक पहुंच गई है. मामले में हिरासत में लिए गए पैरामेडिकल छात्र सरफराज के नगर कोतवाली क्षेत्र के पुरैनिया तालाब स्थित पैतृक घर पर शुक्रवार देर शाम अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची और परिजनों से पूछताछ की. शनिवार को जी मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो मकान पर ताला लटका मिला. पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था और पड़ोस इस मामले पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.
स्थानीय लोगों के अनुसार सरफराज राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक्स-रे टेक्नीशियन (पैरामेडिकल) प्रथम वर्ष का छात्र है. अयोध्या में सामने आए घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की है. इसी क्रम में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थानीय जानकारी जुटाने के लिए अयोध्या पुलिस बलरामपुर पहुंची थी. पुलिस टीम ने परिजनों से आवश्यक पूछताछ की और आसपास के लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास किया.
जी मीडिया की टीम ने शनिवार को सरफराज के घर का जायजा लिया. घर बंद मिला और मुख्य दरवाजे पर ताला लटका हुआ था. आसपास रहने वाले अधिकांश लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. हालांकि, नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर एक स्थानीय युवक ने बताया कि सरफराज का व्यवहार मोहल्ले के लोगों के प्रति सामान्य और अच्छा था. उसने कभी किसी विवाद या झगड़े की जानकारी नहीं सुनी.
सरफराज के परिवार में कौन-कौन?
स्थानीय युवक ने बताया कि परिवार में चार भाई और दो बहनें हैं. सबसे बड़े भाई मशहूर बलरामपुर में निजी नौकरी करते हैं. दूसरे भाई मोहम्मद श्रावस्तीमें डेंटल क्लीनिक संचालित करते हैं. तीसरे भाई रफी सऊदी अरब में रहकर नौकरी करते हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा वही संभालते हैं. सरफराज सबसे छोटा है और अयोध्या में रहकर पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा था.
पड़ोसियों के मुताबिक करीब डेढ़ वर्ष पहले सरफराज के पिता का निधन हो गया था. इसके बाद घर में उसकी मां और अविवाहित बहन रहती हैं.बड़ी बहन का विवाह हो चुका है और वह मुंबई में रहती हैं. लोगों का कहना है कि पढ़ाई के कारण सरफराज अयोध्या में रहता था, लेकिन लगभग हर शनिवार बलरामपुर स्थित अपने घर आता था और सोमवार को वापस लौट जाता था. बताया गया कि वह तीन-चार दिन पहले भी घर आया था. इसके बाद अयोध्या में सामने आए मामले के चलते पुलिस जांच उसके घर तक पहुंच गई.
मोहल्ले में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा का माहौल जरूर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है. लोगों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.
क्या कहते हैं अधिकारी?
नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि छात्र के बलरामपुर निवासी होने के कारण स्थानीय स्तर पर आवश्यक सूचनाएं जुटाई जा रही हैं. अयोध्या पुलिस के साथ समन्वय बनाकर जांच में सहयोग किया जा रहा है.वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि मामला पूरी तरह जांच के अधीन है. सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अटकलों से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
फिलहाल अयोध्या में मिले संदिग्ध हस्तलिखित नोट का मामला जांच एजेंसियों के लिए गंभीर विषय बना हुआ है. जांच का दायरा अब बलरामपुर तक पहुंच चुका है और पुलिस छात्र की पृष्ठभूमि, संपर्कों तथा अन्य संबंधित पहलुओं की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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