Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /संदिग्ध सरफराज के कमरे से मिला जय श्री राम लिखा भगवा कुर्ता, पुलिस खंगाल रही घर से मिली कविता और सबूत!

संदिग्ध सरफराज के कमरे से मिला 'जय श्री राम' लिखा भगवा कुर्ता, पुलिस खंगाल रही घर से मिली कविता और सबूत!

अयोध्या से जुड़े संदिग्ध मामले की जांच में नया खुलासा सामने आया है.आरोपी सरफराज के किराए के कमरे पर पहुंची तो वहां से एक भगवा कुर्ता बरामद हुआ, जिस पर 'जय श्री राम' लिखा था. मकान मालिक ने दावा किया कि सरफराज अक्सर यह कुर्ता और पीली धोती पहनकर अयोध्या जाता था तथा सरयू नदी में स्नान भी कर चुका था. पढ़िए और भी खास बातें...

Written ByPreeti SrivastavaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:52 PM IST
संदिग्ध सरफराज के कमरे से मिला 'जय श्री राम' लिखा भगवा कुर्ता, पुलिस खंगाल रही घर से मिली कविता और सबूत!
Image Credit: Ayodhya News

About the Author

Preeti Srivastava

Preeti Srivastava

प्रीति श्रीवास्तव, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने राजनीति और क्राइम बीट की खबरों पर खास तौर पर काम किया है. प्रीति को इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और खास स्टोरीज करना पसंद है. उन्हें नए लोगों से मिलना, घूमना, ड्राइविंग और संगीत सुनना भी पसंद है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत CNBC से की थी. इसके बाद उन्होंने Zee News, News18, TV9 Bharatvarsh और फिर दोबारा Zee News में कार्यरत हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बलरामपुर की घटना को लेकर OP राजभर ने अखिलेश यादव से की सवाल-जवाब की मांग
2
3
4
5