संदिग्ध सरफराज के कमरे से मिला 'जय श्री राम' लिखा भगवा कुर्ता, पुलिस खंगाल रही घर से मिली कविता और सबूत!

पड़ोसियों के मुताबिक करीब डेढ़ वर्ष पहले सरफराज के पिता का निधन हो गया था. इसके बाद घर में उसकी मां और अविवाहित बहन रहती हैं.बड़ी बहन का विवाह हो चुका है और वह मुंबई में रहती हैं. लोगों का कहना है कि पढ़ाई के कारण सरफराज अयोध्या में रहता था, लेकिन लगभग हर शनिवार बलरामपुर स्थित अपने घर आता था और सोमवार को वापस लौट जाता था. बताया गया कि वह तीन-चार दिन पहले भी घर आया था. इसके बाद अयोध्या में सामने आए मामले के चलते पुलिस जांच उसके घर तक पहुंच गई.