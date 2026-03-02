रामनगरी में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? 3 मार्च को थम जाएंगे दर्शन, जानिए सूतक काल की टाइमिंग

Chandra Grahan 2026 In Ayodhya: रामनगरी अयोध्या इस बार एक अनोखे संयोग की साक्षी बनने जा रही है. 4 मार्च को जहां होली की रंगत पूरे शहर को सराबोर करेगी, वहीं उससे एक दिन पहले यानी 3 मार्च (मंगलवार) को साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा. आस्था और खगोलीय घटना के इस संगम ने श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी और सतर्कता दोनों जरूरी कर दी है.

कब से कब तक बंद रहेगा राममंदिर?

राम मंदिर में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा. मंदिर प्रशासन के अनुसार सूतक काल लागू होने के कारण सुबह लगभग 8 बजे से ही कपाट बंद कर दिए जाएंगे. रात 8:30 बजे शयन आरती के समय ही दोबारा पट खोले जाएंगे.

9 घंटे तक रहेगा सूतक काल

सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इस कारण 3 मार्च की सुबह से ही मंदिरों में पूजा-पाठ और नियमित अनुष्ठान सीमित कर दिए जाएंगे. श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी. ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण, स्नान और विशेष पूजा के उपरांत ही सामान्य दर्शन-व्यवस्था पुनः प्रारंभ की जाएगी. कनक भवन, दशरथ महल और हनुमानगढ़ी सहित सभी प्रमुख मठ-मंदिरों के कपाट सूतक काल में बंद रहेंगे. इन स्थलों पर केवल आंतरिक रूप से मंत्रजाप और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार

यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य माना जाएगा. धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को आत्मचिंतन, मंत्रजाप और दान-पुण्य के लिए शुभ अवसर समझा जाता है. हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य खगोलीय घटना है, जिसका दैनिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता. पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई दे सकता है, जिसे आम भाषा में ‘ब्लड मून’ कहा जाता है. खुली जगह, छत या मैदान से इसे नंगी आंखों से सुरक्षित देखा जा सकता है, किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं होती.

मंदिर प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 3 मार्च को अयोध्या यात्रा की योजना न बनाएं. बेहतर होगा कि 4 मार्च या उसके बाद दर्शन का कार्यक्रम तय करें. इससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सकेगा और श्रद्धालु शांतिपूर्वक रामलला के दर्शन कर सकेंगे.

चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा?

ग्रहण और सूतक काल के धार्मिक महत्व के कारण रामनगरी में विशेष सतर्कता और श्रद्धा का वातावरण रहेगा. शाम 5:30 से 6:45 बजे के बीच ग्रहण का चरम दृश्य देखने को मिल सकता है. ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त करने की कामना करते हैं.

