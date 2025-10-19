अयोध्या में नवें दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान की तैयारी, प्रभु श्रीराम की आभा से जगमगाएगा विश्व, 32 हजार स्वयंसेवकों ने रचा इतिहास

Ayodhya News: पावन नगरी अयोध्या में अनंत आस्था के दीपों से विश्व को प्रकाशित करने के उद्देश्य से आयोजित नवें दीपोत्सव की तैयारी पूरी जोरों पर है. प्रदेश की योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में अवध विश्वविद्यालय ने कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देशन में इस महापर्व को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 21 समितियों का गठन किया.

कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह स्वयं समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि कुलसचिव, वित्त अधिकारी, उपकुलसचिव, सहायक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी भी विभिन्न समितियों का नेतृत्व कर रहे हैं. सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, फोटोग्राफी, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, रंगोली, घाट चिन्हांकन और सामग्री वितरण जैसी सभी जिम्मेदारियां समर्पित विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के हाथों में हैं.

32 हजार स्वयंसेवकों ने रचा इतिहास

इस दीपोत्सव के विश्व कीर्तिमान की स्थापना के लिए तीन हजार से अधिक समन्वयक और घाट प्रभारी कार्यरत हैं. कुल 56 घाटों पर 32 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने पूरी ताकत झोंक दी है. घाटों 1 से 7 तक का दीप प्रज्वलन साकेत महाविद्यालय अयोध्या को सौंपा गया है. घाट संख्या 10 पर स्वस्तिक के रूप में रंगोली तैयार की गई, जो शुभता का प्रतीक बनकर अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छटा बिखेर रही है. इसे फाइन आर्ट विभाग की 50 छात्राओं एवं स्वयंसेवकों ने तैयार किया.

प्रभु श्रीराम के स्वागत में कोई कसर न रह जाए

दीप प्रज्वलन के लिए स्वयंसेवकों ने दोपहर से ही दीपों में तेल और बाती भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया. तपती धूप में भी उन्होंने पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ यह कार्य किया, ताकि प्रभु श्रीराम के स्वागत में कोई कसर न रह जाए. घाटों की मॉनिटरिंग, दीपों की गणना और पैटर्न का परीक्षण करने वाली समिति ने हर घटक की सूक्ष्मता से समीक्षा की. त्रेता युग से पावन सरयू नदी की पावन धारा दीपोत्सव की आभा को अपनी कल-कल करती लहरों में देख रही है. इस दीपोत्सव के दौरान सरयू मां की आरती का भी विश्व रिकॉर्ड बनने की संभावना है.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना

दीपोत्सव नियंत्रण कक्ष से स्वयंसेवकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं. लक्ष्य है 26,11,101 दीपों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना. कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या विश्व की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है. दीपोत्सव के इस सफल आयोजन से इसकी आभा विश्व पटल पर स्थापित होगी.

