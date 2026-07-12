Ayodhya: न उम्र की सीमा, न पढ़ाई की बंदिश...राम मंदिर के CEO पद के लिए बस होनी चाहिए ये काबिलियत

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विशाल सिंह/अयोध्या: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य के अंतिम चरण के बीच अब वहां की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की तैयारी शुरू हो गई ह.। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO) के पद को लेकर बड़ी घोषणा की है. इस पद की सबसे खास बात यह है कि इसके चयन के लिए उम्र या किसी खास शैक्षणिक डिग्री (पढ़ाई) की कोई बंदिश नहीं रखी गई है.
योग्यता सिर्फ एक-प्रभु राम में अटूट आस्था और समर्पण
ट्रस्ट द्वारा साफ किया गया है कि यह प्रतिष्ठित पद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से खुला है। कमेटी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह कोई औपचारिक या तकनीकी खोज प्रक्रिया नहीं अपना रही है। इसके बजाय, ऐसे व्यक्ति को खोजने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें, भगवान श्री राम के प्रति गहरी और अटूट आस्था हो. मैनेजमेंट (प्रबंधन) की अच्छी और व्यावहारिक समझ हो और स्वभाव में विनम्रता, समर्पण, ईमानदारी और भक्तों की सेवा के लिए बिना थके काम करने की क्षमता हो.
सेना और पुलिस के अधिकारियों को भी मौका
कमेटी अपनी खोज को किसी खास प्रोफेशनल बैकग्राउंड तक सीमित नहीं रख रही है. चूंकि इस पद के लिए मजबूत संगठनात्मक क्षमता की जरूरत है, इसलिए पुलिस, सशस्त्र बलों (सैनिक बलों) और अर्धसैनिक बलों के सीनियर उम्मीदवार भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें अनुशासन और मैनेजमेंट की साबित हो चुकी क्षमताएं होती हैं. अंतिम चयन पूरी तरह से योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर ही होगा.
क्या होंगी CEO की मुख्य जिम्मेदारियां?
चुने गए व्यक्ति को एक सीनियर पोजीशन दी जाएगी, जिसके जिम्मे दो सबसे बड़े काम होंगे.
1-श्रद्धालुओं की सुविधाएं और सुगम व्यवस्था
अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन और दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना.
2-वित्तीय देखरेख
मंदिर में आने वाले भारी-भरकम दान (डोनेशन) और अन्य वित्तीय मामलों का तय प्रक्रियाओं के अनुसार पारदर्शी और सही प्रबंधन करना.
वेतनमान
ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पद पर सेवा देने वाले व्यक्ति को सम्मानजनक मेहनताना (सैलरी) दिया जाएगा, हालांकि इसकी विस्तृत डिटेल और नियम अभी तय होना बाकी हैं. इस पद के लिए संभावित नामों का चयन सिफारिशों, सार्वजनिक छवि और आवेदनों के आधार पर किया जाएगा.
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