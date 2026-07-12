Ayodhya: न उम्र की सीमा, न पढ़ाई की बंदिश...राम मंदिर के CEO पद के लिए बस होनी चाहिए ये काबिलियत

योग्यता सिर्फ एक-प्रभु राम में अटूट आस्था और समर्पण

ट्रस्ट द्वारा साफ किया गया है कि यह प्रतिष्ठित पद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से खुला है। कमेटी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह कोई औपचारिक या तकनीकी खोज प्रक्रिया नहीं अपना रही है। इसके बजाय, ऐसे व्यक्ति को खोजने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें, भगवान श्री राम के प्रति गहरी और अटूट आस्था हो. मैनेजमेंट (प्रबंधन) की अच्छी और व्यावहारिक समझ हो और स्वभाव में विनम्रता, समर्पण, ईमानदारी और भक्तों की सेवा के लिए बिना थके काम करने की क्षमता हो.