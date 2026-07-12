Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ayodhya: न उम्र की सीमा, न पढ़ाई की बंदिश...राम मंदिर के CEO पद के लिए बस होनी चाहिए ये काबिलियत

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए नया CEO नियुक्त किया जाएगा. जानिए इसके लिए चयन कैसे होगा, समझें पूरा गणित....

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 12, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:59 AM IST
Ayodhya: न उम्र की सीमा, न पढ़ाई की बंदिश...राम मंदिर के CEO पद के लिए बस होनी चाहिए ये काबिलियत
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जल्द होगी नए CEO की नियुक्ति
Ayodhya news36 min ago
2
Ayodhya Ram mandir56 min ago
3
aligarh news1 hr ago
4
Mirzapur property attachment1 hr ago
5
farrukhabad crime news2 hrs ago