Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3085871
Zee UP-UttarakhandAyodhya

गणतंत्र दिवस पर अयोध्या हाई अलर्ट! रामजन्मभूमि परिसर में तीन घंटे चला सघन सुरक्षा अभियान

Ayodhya News: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर को लेकर रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दिया गया है. आस्था और सुरक्षा का संगम बनी अयोध्या में हर कदम पर सतर्क निगाहें हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय:  गणतंत्र दिवस को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है. पूरे शहर में अलर्ट जारी करते हुए गांव से लेकर शहरी इलाकों तक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चिन्हित संवेदनशील मोहल्लों में विशेष सतर्कता के साथ तलाशी अभियान संचालित किया गया.

पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणि तिवारी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की मेटल डिटेक्टर से गहन जांच की गई. यात्रियों के सामान की बारीकी से तलाशी ली गई और आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

इसी क्रम में उदया चौराहा और रिकाबगंज क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहनों की सघन चेकिंग कर दस्तावेजों की पड़ताल की गई. कैंट थाना क्षेत्र के सहादतगंज इलाके में काली फिल्म लगे वाहनों को रुकवाकर फिल्म उतरवाई गई. अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी, आरपीएफ और थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम मौजूद रही.

Add Zee News as a Preferred Source

रामजन्मभूमि परिसर में तीन घंटे चला सघन सुरक्षा अभियान
उधर, गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र रामजन्मभूमि परिसर में शनिवार को तीन घंटे का आकस्मिक सुरक्षा अभियान चलाया गया. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे के नेतृत्व में सभी सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के हर कोने की सघन जांच की. दर्शनार्थियों के बैग, सामान और पहचान पत्रों की जांच की गई, वहीं बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते ने वाहनों की भी तलाशी ली.

अभियान के तहत सभी प्रवेश व निकासी द्वार, दर्शन मार्ग, यात्री सेवा व सुविधा केंद्र, रामजन्मभूमि पथ, रामपथ, अंगद टीला, रामकोट क्षेत्र में खड़े वाहनों की जांच की गई. दर्शनार्थियों से आने-जाने का कारण पूछा गया और ठहराव स्थलों पर बैग, जूता-चप्पल सहित कार्यालयों की तलाशी ली गई. सिविल ड्रेस में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भी सतत निगरानी रखी.

इसके साथ ही बैगेज स्कैनर प्वाइंट और मेटल डिटेक्टरों की कार्यक्षमता परखी गई तथा प्रत्येक प्वाइंट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पूरी सजगता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान परिसर के तीनों क्षेत्राधिकारी, डीसी पीएसी, एटीएस कमांडो, बीडीडीएस व अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि परिसर की नियमित जांच प्रतिदिन की जाती है, लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Ayodhya news
गणतंत्र दिवस पर अयोध्या अलर्ट! रामजन्मभूमि परिसर में 3 घंटे चला सघन सुरक्षा अभियान
Maharajganj News
गणतंत्र दिवस से पहले भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट! महराजगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Varanasi News
वाराणसी में कोडिन माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई! 30.52 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त
bijnor news
हनीट्रैप का भंडाफोड़! 10 लाख की डिमांड, सपा नेता समेत थाने के सिपाहियों पर गिरी गाज
dehradun news
उत्तराखंड पुलिस को बड़ा तोहफा! 46 अपर 'गुल्मनायक बने गुल्मनायक'
UP Couple Jump From 2nd Floor
बॉयफ्रेंड संग पिज्जा खाने गई थी गर्लफ्रेंड, संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारा छापा, तो..
Republic day honours
यूपी के जांबाज 18 पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल, 68 को पुलिस पदक
UP Scholarship
छात्रों के लिए GOOD NEWS! 20 लाख स्टूडेंट्स के बैंक खातों में सीधे आएगी स्कॉलरशिप
Varanasi News
मणिकर्णिका मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में सपा के 15 पार्टी कार्यकर्ता
UP Day
यूपी दिवस पर पीएम मोदी का आत्मीय संदेश, मुख्यमंत्री ने भी दिया भावपूर्ण जवाब