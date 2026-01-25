गणतंत्र दिवस पर अयोध्या हाई अलर्ट! रामजन्मभूमि परिसर में तीन घंटे चला सघन सुरक्षा अभियान

Ayodhya News/प्रवेश पांडेय: गणतंत्र दिवस को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है. पूरे शहर में अलर्ट जारी करते हुए गांव से लेकर शहरी इलाकों तक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चिन्हित संवेदनशील मोहल्लों में विशेष सतर्कता के साथ तलाशी अभियान संचालित किया गया.

पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणि तिवारी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की मेटल डिटेक्टर से गहन जांच की गई. यात्रियों के सामान की बारीकी से तलाशी ली गई और आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

इसी क्रम में उदया चौराहा और रिकाबगंज क्षेत्र में दोपहिया व चारपहिया वाहनों की सघन चेकिंग कर दस्तावेजों की पड़ताल की गई. कैंट थाना क्षेत्र के सहादतगंज इलाके में काली फिल्म लगे वाहनों को रुकवाकर फिल्म उतरवाई गई. अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी, आरपीएफ और थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम मौजूद रही.

Add Zee News as a Preferred Source

रामजन्मभूमि परिसर में तीन घंटे चला सघन सुरक्षा अभियान

उधर, गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र रामजन्मभूमि परिसर में शनिवार को तीन घंटे का आकस्मिक सुरक्षा अभियान चलाया गया. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे के नेतृत्व में सभी सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के हर कोने की सघन जांच की. दर्शनार्थियों के बैग, सामान और पहचान पत्रों की जांच की गई, वहीं बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते ने वाहनों की भी तलाशी ली.

अभियान के तहत सभी प्रवेश व निकासी द्वार, दर्शन मार्ग, यात्री सेवा व सुविधा केंद्र, रामजन्मभूमि पथ, रामपथ, अंगद टीला, रामकोट क्षेत्र में खड़े वाहनों की जांच की गई. दर्शनार्थियों से आने-जाने का कारण पूछा गया और ठहराव स्थलों पर बैग, जूता-चप्पल सहित कार्यालयों की तलाशी ली गई. सिविल ड्रेस में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भी सतत निगरानी रखी.

इसके साथ ही बैगेज स्कैनर प्वाइंट और मेटल डिटेक्टरों की कार्यक्षमता परखी गई तथा प्रत्येक प्वाइंट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पूरी सजगता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान परिसर के तीनों क्षेत्राधिकारी, डीसी पीएसी, एटीएस कमांडो, बीडीडीएस व अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने बताया कि परिसर की नियमित जांच प्रतिदिन की जाती है, लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो.