फिल्म की रील देखकर लिखी थी 'बम बनाने की पर्ची'! जांच में नहीं मिले आतंकी कनेक्शन के सबूत, पुलिस ने सरफराज को छोड़ा

मो.सरफराज के परिवार में कौन-कौन?

स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार में चार भाई और दो बहनें हैं. सबसे बड़े भाई मशहूर बलरामपुर में निजी नौकरी करते हैं. दूसरे भाई मोहम्मद श्रावस्ती में डेंटल क्लीनिक संचालित करते हैं. तीसरे भाई रफी सऊदी अरब में रहकर नौकरी करते हैं. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा वही संभालते हैं. सरफराज सबसे छोटा है और अयोध्या में रहकर पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. पड़ोसियों के मुताबिक करीब डेढ़ वर्ष पहले सरफराज के पिता का निधन हो गया था. इसके बाद घर में उसकी मां और अविवाहित बहन रहती हैं. बड़ी बहन का विवाह हो चुका है और वह मुंबई में रहती हैं. लोगों का कहना है कि पढ़ाई के कारण सरफराज अयोध्या में रहता था, लेकिन लगभग हर शनिवार बलरामपुर स्थित अपने घर आता था और सोमवार को वापस लौट जाता था.