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फिल्म की रील देखकर लिखी थी 'बम बनाने की पर्ची'! जांच में नहीं मिले आतंकी कनेक्शन के सबूत, पुलिस ने सरफराज को छोड़ा

Ayodhya News: बलरामपुर के छात्र सरफराज को खुफिया एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी है. शुरुआती जांच में किसी भी आतंकी संगठन से साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने राहत देकर सरफराज को छोड़ दिया.

Written ByPravesh Kumar Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 03, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:26 PM IST
फिल्म की रील देखकर लिखी थी 'बम बनाने की पर्ची'! जांच में नहीं मिले आतंकी कनेक्शन के सबूत, पुलिस ने सरफराज को छोड़ा
Image Credit: Ayodhya News

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