फिल्म की रील देखकर लिखी थी 'बम बनाने की पर्ची'! जांच में नहीं मिले आतंकी कनेक्शन के सबूत, पुलिस ने सरफराज को छोड़ा

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प्रवेश कुमार/अयोध्या: राजर्षि दशरथ स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (अयोध्या मेडिकल कॉलेज) में संदिग्ध पर्ची और सामग्री मिलने के मामले में हिरासत में लिए गए नर्सिंग छात्र सरफराज खान को खुफिया एजेंसियों की गहन पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है. शुरुआती जांच और फॉरेंसिक पड़ताल में छात्र का किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई संपर्क या संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिला है. फिलहाल मामले की विवेचना जारी रखी गई है.
खुफिया एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ
बलरामपुर के रहने वाले छात्र सरफराज खान से एटीएस (ATS), आईबी (IB), मिलिट्री इंटेलिजेंस और एलआईयू (LIU) समेत देश की तमाम प्रमुख एजेंसियों ने लगातार पूछताछ की. संदिग्धता दूर करने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल, लैपटॉप को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था. तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न स्तरों पर किए गए सत्यापन के बाद जांच एजेंसियों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे किसी आतंकी गतिविधि, आपराधिक षड्यंत्र या सुरक्षा संबंधी खतरे की पुष्टि होती हो।
फिल्म की रील देखकर लिखी थी पर्ची
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छात्र ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने एक फिल्म की रील देखने के बाद कौतुहलवश पर्ची पर बम बनाने की विधि लिख दी थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में किसी भी देश विरोधी या आपराधिक नेटवर्क से जुड़ाव न मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली और छात्र को उसके मकान मालिक को सौंप दिया.
मो.सरफराज के परिवार में कौन-कौन?
स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार में चार भाई और दो बहनें हैं. सबसे बड़े भाई मशहूर बलरामपुर में निजी नौकरी करते हैं. दूसरे भाई मोहम्मद श्रावस्ती में डेंटल क्लीनिक संचालित करते हैं. तीसरे भाई रफी सऊदी अरब में रहकर नौकरी करते हैं. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा वही संभालते हैं. सरफराज सबसे छोटा है और अयोध्या में रहकर पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. पड़ोसियों के मुताबिक करीब डेढ़ वर्ष पहले सरफराज के पिता का निधन हो गया था. इसके बाद घर में उसकी मां और अविवाहित बहन रहती हैं. बड़ी बहन का विवाह हो चुका है और वह मुंबई में रहती हैं. लोगों का कहना है कि पढ़ाई के कारण सरफराज अयोध्या में रहता था, लेकिन लगभग हर शनिवार बलरामपुर स्थित अपने घर आता था और सोमवार को वापस लौट जाता था.
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