/कानून-व्यवस्था को धार देने में जुटी अयोध्या पुलिस: 32 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती

Ayodhya/प्रवेश कुमार: अयोध्या में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने जिले में तैनात 32 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ पुलिसिंग में कसावट लाने के लिहाज से इसे अहम बदलाव माना जा रहा है. फेरबदल के तहत कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. एसएसपी के इस फैसले के बाद अयोध्या के कई थाना क्षेत्रों की चौकियों पर नई तैनाती प्रभावी होगी. इस फेरबदल के तहत कोतवाली नगर, अयोध्या कोतवाली, कैंट, रौनाही, महाराजगंज, गोसाईगंज, बीकापुर और रुदौली समेत जिले के तमाम थानों की चौकियों के प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है.