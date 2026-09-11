/कानून-व्यवस्था को धार देने में जुटी अयोध्या पुलिस: 32 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती

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Ayodhya/प्रवेश कुमार: अयोध्या में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने जिले में तैनात 32 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ पुलिसिंग में कसावट लाने के लिहाज से इसे अहम बदलाव माना जा रहा है. फेरबदल के तहत कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. एसएसपी के इस फैसले के बाद अयोध्या के कई थाना क्षेत्रों की चौकियों पर नई तैनाती प्रभावी होगी. इस फेरबदल के तहत कोतवाली नगर, अयोध्या कोतवाली, कैंट, रौनाही, महाराजगंज, गोसाईगंज, बीकापुर और रुदौली समेत जिले के तमाम थानों की चौकियों के प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है.
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि चौकी स्तर पर बदलाव से अपराध नियंत्रण, गश्त और स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रियता को और बेहतर किया जा सकेगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने नई जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है.
प्रमुख तबादलों की सूची
1. रोहित कुमार पाण्डेय कोतवाली अयोध्या (सम्बद्ध पुलिस कार्यालय) से चौकी प्रभारी फतेहगंज, थाना कोतवाली नगर
2. संदीप कुमार कोतवाली अयोध्या से चौकी प्रभारी लक्ष्मणघाट, थाना कोतवाली अयोध्या
3. अभिषेक कुमार आईसी चौकी मीरनघाट, थाना कैंट से चौकी प्रभारी हसन कटरा, थाना कैंट
4. किरनपाल कोतवाली नगर से आईसी चौकी मीरनघाट, थाना कैंट
5. मनीष तिवारी आईसी चौकी सदर बाजार, थाना कैंट से चौकी प्रभारी सहादतगंज, थाना कैंट
6. शुभम सिंह कोतवाली नगर से आईसी चौकी सदर बाजार, थाना कैंट
7. पंकज सिंह कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, थाना कैंट
8. मनोज कुमार कोतवाली अयोध्या से चौकी प्रभारी मठ शिवाला, थाना कैंट
9. जितेन्द्र कुमार थाना पूराकलंदर से चौकी प्रभारी छतिरवा, थाना पूराकलंदर
10. आलोक कुमार सिंह — आईसी चौकी रामनगर, कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी सतीचौरा, थाना रौनाही
11. सत्यम अग्रवाल आईसी चौकी सतीचौरा, थाना रौनाही से आईसी चौकी रामनगर, कोतवाली नगर
12. हिमांशु सिंह थाना महाराजगंज से चौकी प्रभारी जननापुर, थाना रौनाही
13. कमलेश कुमार थाना गोसाईगंज से चौकी प्रभारी तमसा घाट रुस्तमाबाद, थाना महाराजगंज
14. कमल सिंह थाना रौनाही से चौकी प्रभारी अरवत, थाना महाराजगंज
15. प्रिंस सिंह थाना महाराजगंज से चौकी प्रभारी अमसिन, थाना गोसाईगंज
16. अरुण कुमार कोतवाली बीकापुर से चौकी प्रभारी दिलासीगंज, थाना गोसाईगंज
17. जंग बहादुर थाना तारुन से चौकी प्रभारी कोछा बाजार, थाना कोतवाली बीकापुर
18. प्रवीण सिंह थाना आरजेबी से चौकी प्रभारी गुनौर, थाना कोतवाली बीकापुर
19. विकास कुमार मौर्य थाना हैदरगंज से चौकी प्रभारी गयासपुर, थाना तारुन
20. अंशुल वर्मा थाना तारुन से चौकी प्रभारी भोपा डुहिया, थाना हैदरगंज
21. राहुल कुमार यादव थाना कैंट से चौकी प्रभारी आस्तीकन धाम, थाना इनायतनगर
22. राजेश कुमार गुप्ता थाना कुमारगंज से चौकी प्रभारी बीसा का पुरवा तिन्दौली, थाना कुमारगंज
23. प्रशान्त पाण्डेय थाना पटेरंगा से चौकी प्रभारी खण्डासा, थाना खण्डासा
24. गौरव सिंह थाना इनायतनगर से चौकी प्रभारी अमरगंज, थाना खण्डासा
25. राजेन्द्र प्रसाद थाना खण्डासा से चौकी प्रभारी अघियारी, थाना खण्डासा
26. स्तुति गुप्ता थाना रुदौली से चौकी प्रभारी ऐहार, थाना रुदौली
27. देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी थाना रुदौली से चौकी प्रभारी दलसराय, थाना रुदौली
28. आकिल हुसैन थाना कुमारगंज से चौकी प्रभारी हंसराजपुर, थाना बाबा बाजार
29. विपिन कुमार मौर्य थाना मवई से चौकी प्रभारी रैछ, थाना बाबा बाजार
30. सौरभ सिंह थाना बाबा बाजार से चौकी प्रभारी हाईवे प्रथम (गंगरेला), थाना पटेरंगा
31. प्रतिक्षा थाना पटेरंगा से चौकी प्रभारी दिवाली, थाना पटरंगा
32. प्रभात कुमार द्विवेदी थाना बाबा बाजार से चौकी प्रभारी मवई चौराहा, थाना मवई
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