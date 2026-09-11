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कानून-व्यवस्था को धार देने में जुटी अयोध्या पुलिस: 32 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती

Ayodhya Police Reshuffle: अयोध्या जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त व चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. गौरव ग्रोवर ने पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल करते हुए एक साथ 32 चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं.

Written ByPravin KumarEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 11, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:03 AM IST
कानून-व्यवस्था को धार देने में जुटी अयोध्या पुलिस: 32 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले, देखें किसे कहां मिली तैनाती
Image Credit: Ayodhya News

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Pravin Kumar

Pravin Kumar

बीते दो दशक से पहले प्रिंट और वर्तमान में ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति व समसामयिक विषयों में गहरी रूचि. गंभीर विषयों पर लेखन कार्य.

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