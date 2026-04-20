यूपी में लू और तपिश ने थामी जिंदगी की रफ्तार! अयोध्या समेत कई जिलों में बढ़ा पारा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

UP Weather Update: यूपी में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. तेज धूप और लू जैसी स्थिति ने प्रदेश की रफ्तार थाम दी है. दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आने लगीं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा अयोध्या समेत पूरे यूपी का मौसम...

शनिवार और रविवार का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी अयोध्या में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो लगातार बढ़ती गर्मी का संकेत है. रविवार को यह बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच गया. इसके साथ ही लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी लू जैसे हालात पैदा कर रही हैं, जिससे लोगों को अधिक परेशानी हो रही है.

गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम तेज

भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर कृषि कार्यों पर देखने को मिल रहा है. गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम करने वाले किसान सुबह 8 बजे के बाद काम रोकने को मजबूर हो रहे हैं. दोपहर में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता है. इसी कारण किसान अब शाम 5 बजे के बाद या रात के समय काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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कैसा रहा आज का मौसम

अयोध्या में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और सोमवार को अधिकतम पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह सामान्य से लगभग 3.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण दिन के समय लोगों का घरों से निकलना कम रहेगा, गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान ने सामान्य जनजीवन को काफी प्रभावित हो चुकी है.

गर्मी का असर

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्रा के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसके अलावा आर्द्रता में भी बदलाव देखा गया है, जिससे उमस भरी गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जा रहा है.

कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम

प्रदेश में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है. इसके साथ ही तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. अगले दो-तीन दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. प्रदेश में आ रही शुष्क पछुआ हवा जारी रहेगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं उष्ण लहर (लू) चल सकती है.

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में लू चलने के आसार हैं. इनके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर एवं आसपास के इलाकों में उष्ण रात की भी संभावना है.