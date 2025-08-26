Ayodhya weather: अयोध्या में बादलों की लुकाछिपी जारी, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, जानिए आगे का मौसम

Ayodhya Rain Alert: अयोध्या में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश ने शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है. आसमान में बादलों की लुकाछिपी और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि 27 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है.

बुधवार का तापमान

मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद बादलों की मौजूदगी लोगों को तेज धूप से बचाए रखेगी. बता दें कि नमी का स्तर अधिकतम 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. हल्की-मध्यम गति से चल रही हवाएं मौसम को आरामदायक बनाएंगी, लेकिन उमस से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी.

सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका

फिलहाल सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश के कारण आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ सकता है. प्रशासन हालात पर पैनी नजर रखे हुए है.

किसानों के लिए राहत और सतर्कता दोनों

बारिश धान समेत खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित हुई है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पानी न रुके इसके लिए निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें.मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक पूर्वी यूपी के कई जिलों, जिनमें अयोध्या भी शामिल है, में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने और जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है.

