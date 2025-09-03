Ayodhya Update: रामनगरी में रूठा हुआ मौसम, गर्मी और उमस से बेहाल लोग, जानें आने वाले दिनों का ताजा अपडेट

Ayodhya Update: अयोध्या में मौसम फिलहाल बादलों के साथ लुका-छिपी का खेल रहा है. यहां आज दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे. लोग बरसात की बूंदों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उमस और बादल ही साथ निभा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अयोध्या में आने वाले दिनों को मौसम..
Ayodhya Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री से कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण स्कूल-कॉलेजों तक में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं. लेकिन इसी बीच अयोध्या में लोग अब भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहां बारिश रूठी हुई नजर आ रही है.
कैसा रहा आज का मौसम
3 सितंबर को अयोध्या का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, आर्द्रता 90% तक पहुंच जाएगी, जिससे उमस काफी बढ़ गई थी. मौसम विभाग का कहना है कि इस दिन हल्के बादल तो रहे, लेकिन बारिश की उम्मीद न के बराबर रही. ऐसे में राहत फिलहाल दूर दिखाई दे रही है.
4 और 5 का मौसम कैसा रहेगा
4 और 5 सितंबर को भी अयोध्या में मौसम लगभग एक जैसा रहेगा. तापमान क्रमशः 33 और 26 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि आर्द्रता 70 से 90% के आसपास रहने की संभावना है. बादलों की मौजूदगी थोड़ी राहत जरूर देगी, लेकिन बारिश का इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है. स्थानीय लोग इसे मानसून का ‘इंतजार वाला खेल’ कह रहे हैं.
6 सितंबर का मौसम
6 सितंबर को भी अयोध्या का हाल लगभग वही रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के बीच रहेगा. आर्द्रता अब भी ऊंची बनी रहेगी. हालांकि आसमान पर बादलों का डेरा जरूर रहेगा, लेकिन बारिश की कोई पक्की संभावना इस दिन भी नहीं है. यानी, लोगों को उमस और इंतजार दोनों का सामना करना पड़ेगा.
7 सितंबर का मौसम
वहीं 7 सितंबर को अयोध्या वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दिन एक या दो बार हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि, इसके बावजूद कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. लोगों को अब उम्मीद है कि मानसून की नाराजगी कुछ कम होगी और रामनगरी में भी ठंडी बूंदों की सौगात मिलेगी.
