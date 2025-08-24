नहीं रहे अयोध्या राजपरिवार के वर्तमान राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, जानें रॉयल फैमिली में कौन-कौन!

Vimlendra Mohan Pratap Mishra Death: विमलेंद्र प्रताप का 71 साल की उम्र में अयोध्या में निधन हो गया. कुछ समय से बीमार चल रहे थे. आज सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा. उनके निधन से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई. आइए जानते हैं कौन हैं विमलेंद्र
Raja Vimlendra Mohan Pratap Mishra passed away: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राज्य सदन अयोध्या के मुखिया राजा विमलेन्द्र प्रताप मोहन मिश्र का 71 साल की उम्र में निधन हो गया. कुछ समय से बीमार चल रहे थे. उन्होंने राज सदन में ही अंतिम सांस ली. उनकी अंत्येष्टि आज अयोध्या में सरयू तट पर होगी. उनकी मौत की खबर के बाद से ही राजसदन में प्रशासनिक अधिकरियों और उनके जानने वालो का तांता लगा हुआ है.
कौन है विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र
विमलेंद्र राजा दर्शन सिंह की वंशावली से जुड़े थे.अयोध्या के मौजूदा राजवंशीय राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को लोग राजा साहब कहकर बुलाते थे. वह अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी रहे. उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे.
राजवंश से जुड़ाव
अयोध्या राजवंश के राजा दर्शन सिंह की वंशावली से जुडी कड़ी में स्वर्गीय महारानी विमला देवी के दो बेटे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हुए. विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के बड़े होने के कारण उन्हें इस राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उन्हें राजा अयोध्या के रूप में जाना जाने लगा.
परिवार और विरासत
उनके पुत्र यतींद्र मोहन प्रताप मिश्र ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं और परिवार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर पर उन्होंने लता सुर गाथा नामक किताब लिखी. इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला.
लोकप्रिय उपाधि. स्थानीय लोग उनको आदरपूर्वक "राजा साहब" या प्यार से "पप्पू राजा/भैया" भी कहकर बुलाते थे.