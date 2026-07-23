/राम मंदिर की पूजा-पद्धति और पर्वों पर अब संतों का राज! ट्रस्ट ने दिए संत समिति को 5 बड़े अधिकार

विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में धार्मिक मर्यादाओं, शास्त्रीय परंपराओं और अर्चकों (पुजारियों) के प्रबंधन को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए प्रशिक्षित अर्चकों (पुजारियों) की स्थायी व्यवस्था करने का फैसला किया है. ट्रस्ट ने एक 9 सदस्यीय विशेष 'धार्मिक समिति' (संत समिति) का गठन किया है, जिसे मंदिर संचालन से जुड़े 5 प्रमुख और सर्वोपरि अधिकार सौंपे गए हैं.