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राम मंदिर की पूजा-पद्धति और पर्वों पर अब संतों का राज! ट्रस्ट ने दिए संत समिति को 5 बड़े अधिकार

Ayodhya Ram Mandir News: 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. अयोध्या में संत समिति का क्या योगदान होगा और कौन से अधिकार हैं जो संत समिति को मिले हैं, खबर में विस्तार से जानिए.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 23, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:17 AM IST
राम मंदिर की पूजा-पद्धति और पर्वों पर अब संतों का राज! ट्रस्ट ने दिए संत समिति को 5 बड़े अधिकार
Image Credit: Ayodhya News

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