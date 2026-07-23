/राम मंदिर की पूजा-पद्धति और पर्वों पर अब संतों का राज! ट्रस्ट ने दिए संत समिति को 5 बड़े अधिकार

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विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में धार्मिक मर्यादाओं, शास्त्रीय परंपराओं और अर्चकों (पुजारियों) के प्रबंधन को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए प्रशिक्षित अर्चकों (पुजारियों) की स्थायी व्यवस्था करने का फैसला किया है. ट्रस्ट ने एक 9 सदस्यीय विशेष 'धार्मिक समिति' (संत समिति) का गठन किया है, जिसे मंदिर संचालन से जुड़े 5 प्रमुख और सर्वोपरि अधिकार सौंपे गए हैं.
संत समिति को मिले 5 बड़े अधिकार
वैदिक रामानंदी परंपरा की निगरानी: मंदिर में रोज होने वाली नित्य पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह से वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुसार हों, इसकी सीधी निगरानी समिति करेगी [cite: मंदिर में नित्य पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठान वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी।]।
पर्वों व त्योहारों की तिथियों का निर्धारण
रामनवमी, विवाह पंचमी, सीता नवमी जैसे सभी वार्षिक प्रमुख पर्वों की तिथियों का अंतिम निर्णय और उनके भव्य आयोजन की रूपरेखा समिति तय करेगी.
विशेष अनुष्ठानों का संचालन
विशेष वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, रामार्चा पूजन और वेद पारायण जैसे आयोजनों की योजना और संचालन का जिम्मा समिति के पास होगा.
अर्चकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण संस्थान
पुजारियों के प्रशिक्षण, नई नियुक्तियों, आचरण, ड्रेस कोड और पूजा-विधि की निगरानी समिति करेगी. साथ ही अयोध्या में एक स्थायी अर्चक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी. अर्चकों (पुजारियों) के प्रशिक्षण, नियुक्ति, आचरण, ड्रेस कोड और पूजा-पद्धति की निगरानी तथा स्थायी अर्चक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना.
संत समाज व गुरुकुलों से समन्वय
अयोध्या के स्थानीय मठों, मंदिरों, संत समाज और गुरुकुलों के साथ नियमित संवाद और बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा.
समिति का ढांचा: अयोध्या के संतों का रहेगा बहुमत
इस 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि होंगे। समिति में अयोध्या के 5 प्रमुख संतों को शामिल कर स्थानीय संत समाज को बहुमत दिया गया है.
महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही अखाड़ा)
महंत कमलनयन दास (मणिराम दास छावनी)
महंत डॉ. रामानंद दास (रामकथा कुंज)
अधिकारी राजकुमार दास (रामबल्लभ कुंज)
महंत मिथिलेश नंदिनी शरण
इनके अलावा समिति में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और जगद्गुरु स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ जी महाराज भी शामिल रहेंगे.इनके अलावा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जगद्गुरु स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि समिति में रहेंगे.
राम मंदिर की पूजन व्यवस्था : पहले क्या था, अब क्या बदलेगा
पूजा व्यवस्था की निगरानी ट्रस्ट और प्रशासनिक स्तर पर होती थी। अब धार्मिक समिति सीधे पूजा-पद्धति और धार्मिक कार्यों की निगरानी करेगी.
पूजा शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार होती थी, लेकिन निगरानी के लिए अलग धार्मिक समिति सक्रिय नहीं थी। अब वैदिक रामानंदी परंपरा के पालन की जिम्मेदारी नौ सदस्यीय धार्मिक समिति को दी गई है.
पर्व-उत्सवों की तिथि और आयोजन ट्रस्ट तय करता था. अब रामनवमी, सीता नवमी, विवाह पंचमी जैसे सभी पर्वों की तिथि और आयोजन धार्मिक समिति तय करेगी.
विशेष धार्मिक अनुष्ठानों पर अलग-अलग निर्णय लिए जाते थे. अब वेद पारायण, रामार्चा, यज्ञ और अन्य नित्य-अनुष्ठानों की रूपरेखा समिति तय करेगी.
पुजारियों की कार्यप्रणाली पर सामान्य निगरानी थी.अब अर्चकों के ड्रेस कोड, पूजा-विधि, आचरण और शास्त्रीय नियमों के पालन की नियमित समीक्षा होगी.अयोध्या के संतों की भूमिका परामर्श तक सीमित मानी जाती थी. अब अयोध्या के पांच संत समिति में बहुमत के साथ धर्म व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे. धार्मिक निर्णय ट्रस्ट स्तर पर लिए जाते थे. अब पूजा-पद्धति और धार्मिक विषयों पर समिति का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा.
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