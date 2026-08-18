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RSS के लागों को बचाया... SIT की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम गाय​ब होने पर कांग्रेस ने किए सवाल

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीनचिट दी गई है. इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 18, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:17 PM IST
RSS के लागों को बचाया... SIT की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम गाय​ब होने पर कांग्रेस ने किए सवाल
Image Credit: Social Media

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