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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है. इसके बाद दोनों को मामले में क्लीनचिट मिलने की चर्चा तेज हो गई है. अब इस पूरे मामले में सियायत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं.
एसआईटी की रिपोर्ट में ये नाम गायब
बताया जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस मामले के बीच 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि, एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर ट्रस्ट या जांच एजेंसी की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. इसको लेकर अयोध्या के संतों ने कहा विपक्ष की राजनीति थी. भगवान राम और अयोध्या को बदनाम करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि जो दोषी होगा वो बक्सा नहीं जायेगा. विपक्ष की राजनीति का अब पतन होने वाला है.
एसआईटी रिपोर्ट पर कांग्रेस का सवाल
वहीं, बलिया पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर कहा कि यह मैं पहले से कह रहा हूं कि एसआईटी का जो गठन हुआ है, उसमें विश्वास पंत चेयरमैन हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसमें यही वो व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि उठो उठो सवेरा हो गया जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है अमृत वर्षा हो रही है. उसके बाद ही भगदड़ शुरू हुई. वही व्यक्ति अगर जांच कर रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा?. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से अपने स्वयंसेवकों, आरएसएस के लोगों को को बचाने का काम किया है. हम सब लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इन चोरों को भगवान के मंदिर से भगाएंगे.
वंदे मातरम पर भाजपा पर पलटवार
वहीं, वंदे मातरम को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा पर तंज कसते हुए अजय राय ने कहा कि आरएसएस बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं कि जो पथ संचलन करते हैं, उसमें वंदे मातरम को अनिवार्य करें और तिरंगा लेकर चलें. संघ वाला झंडा रखकर तिरंगा लेकर चलो. घर-घर तिरंगा जो घर-घर की बात कर रहे हो उस तिरंगे को लेकर चलो यह देश चाहता है. नितिन नवीन की नई टीम पर तंज कसते हुए कहा कि उसमें शामिल सभी लोग फ्यूज बल्ब हैं.