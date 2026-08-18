एसआईटी रिपोर्ट पर कांग्रेस का सवाल

वहीं, बलिया पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर कहा कि यह मैं पहले से कह रहा हूं कि एसआईटी का जो गठन हुआ है, उसमें विश्वास पंत चेयरमैन हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसमें यही वो व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि उठो उठो सवेरा हो गया जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है अमृत वर्षा हो रही है. उसके बाद ही भगदड़ शुरू हुई. वही व्यक्ति अगर जांच कर रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा?. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से अपने स्वयंसेवकों, आरएसएस के लोगों को को बचाने का काम किया है. हम सब लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इन चोरों को भगवान के मंदिर से भगाएंगे.