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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 'मेरा कोई हाथ नहीं, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी', पुलिस पूछताछ में बोले चंपत राय

Ayodhya News : अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस संवेदनशील प्रकरण की जांच कर रही पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से लंबी पूछताछ की.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 30, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:42 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 'मेरा कोई हाथ नहीं, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी', पुलिस पूछताछ में बोले चंपत राय
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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