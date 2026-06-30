अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 'मेरा कोई हाथ नहीं, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी', पुलिस पूछताछ में बोले चंपत राय

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अयोध्या न्यूज/प्रीति श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस संवेदनशील प्रकरण की जांच कर रही पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से लंबी पूछताछ की. करीब तीन घंटे तक चली इस पूछताछ में पुलिस ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई कड़े सवाल किए.
पूछताछ के मुख्य बिंदु
पुलिस ने चंपत राय के सामने उन बिंदुओं पर सवाल उठाए जो सीधे तौर पर मंदिर प्रबंधन और जवाबदेही से जुड़े हैं. इनमें मुख्य रूप से शामिल थे.
प्रशासनिक निर्णय: चढ़ावे के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अब तक क्या नीति अपनाई गई थी?
कर्मचारियों की जवाबदेही: मंदिर में काम करने वाले लोगों का चयन किस प्रकार होता है और उन पर नजर कैसे रखी जाती है?
जांच अधिकारी अब चंपत राय के बयानों का मिलान मौके पर मौजूद अन्य गवाहों और ट्रस्ट के पास उपलब्ध दस्तावेजों से करेंगे. सूत्रों का कहना है कि कई सवालों के जवाब चंपत राय स्पष्ट नहीं दे पाए, जिसके कारण भविष्य में उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
चंपत राय का पक्ष और सफाई
पुलिस के सामने चंपत राय ने स्पष्ट किया कि चढ़ावा चोरी के मामले में उनकी कोई व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं है. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें गड़बड़ी की जानकारी मिली, वे तुरंत सक्रिय हो गए और संदिग्धों को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है.
जरूरतमंदों को नौकरी देना बना चुनौती
जब पुलिस ने मंदिर में कर्मचारियों की भर्ती और जान-पहचान के लोगों को काम पर रखने को लेकर सवाल किए, तो चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य जरूरतमंदों को रोजगार देना था. उन्होंने कहा, इसमें केवल मैं नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी शामिल थे. अनिल और गोपाल राव जैसे सदस्यों की सिफारिश पर भी लोगों को काम पर रखा गया था. हमारा उद्देश्य गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना था, लेकिन जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, उन्होंने ऐसी हरकत की, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी.
विशेष रूप से टिन्नू यादव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वह काफी समय से जुड़ा था, लेकिन उसका ऐसा चरित्र सामने आएगा, इसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी. फिलहाल, पुलिस इस मामले में अब और कड़ी छानबीन कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.