अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 'मेरा कोई हाथ नहीं, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी', पुलिस पूछताछ में बोले चंपत राय

जरूरतमंदों को नौकरी देना बना चुनौती

जब पुलिस ने मंदिर में कर्मचारियों की भर्ती और जान-पहचान के लोगों को काम पर रखने को लेकर सवाल किए, तो चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य जरूरतमंदों को रोजगार देना था. उन्होंने कहा, इसमें केवल मैं नहीं, ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी शामिल थे. अनिल और गोपाल राव जैसे सदस्यों की सिफारिश पर भी लोगों को काम पर रखा गया था. हमारा उद्देश्य गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना था, लेकिन जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, उन्होंने ऐसी हरकत की, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी.