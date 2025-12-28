Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3056056
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह इस मंदिर पर फहराएंगे धर्म ध्वज, राम मंदिर में लगाएंगे हाजिरी, जानिये क्या है महत्व?

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में एक बार फिर बड़ा आयोजन होने वाला है. 31 दिसंबर को आयोजित धार्मिक आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. रक्षा मंत्री मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वज फहराएंगे. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya Ram Mandir: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्यता और भव्यता के अनुपम संगम की साक्षी बन रही है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ (पाटोत्सव) एवं प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में शनिवार से ही वैदिक अनुष्ठान चल रहा है. शनिवार सुबह से ही यज्ञशाला में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान प्रारम्भ हुए, जिनमें वास्तु पूजा के पश्चात गणहोम, तत्त्वकलश, तत्त्वहोम, सुदर्शन होम सहित अनेक वैदिक कर्मकांड संपन्न कराए गए.

भक्तों के लिए विशेष देवदर्शन की व्यवस्था
शाम के समय भक्तों के लिए विशेष देवदर्शन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत प्रभु के उत्सव विग्रह की भव्य पालकी यात्रा मंदिर परिसर में निकाली गई. भक्ति, श्रद्धा और जयघोष से गूंजता परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया. यह पांच दिवसीय महोत्सव देश के विद्वान आचार्यों द्वारा जगद्गुरु मध्वाचार्य जी के निर्देशन में संपन्न कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Mirzapur News: नए साल पर भक्तों को नायाब तोहफा, मां व‍िंध्‍यवास‍िनी दरबार में लगे 12 हीटर, अलग-अलग जगहों पर जलेगा अलाव

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य आयोजन में कौन-कौन होगा शामिल?
31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य यजमान के रूप में सम्मिलित होंगे. इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शमिल रहेंगे. इसी मौके पर मंदिर परिसर स्थित सप्त उप-मंदिरों में से माता अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री द्वारा ध्वज फहराया जाएगा. इस ऐतिहासिक उत्सव को लेकर संपूर्ण रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाते हुए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं.

क्राउड मैनेजमेंट करने की तैयारी
अब अयोध्या की सुरक्षा में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट भी लगाई गई है. यही नहीं अब अयोध्या में एनएसजी हब भी बनने जा रहा है, जितने भी आधुनिक तकनीक हैं. सभी सुरक्षा में उपयोग किए जा रहे हैं. यहां तक की राम मंदिर परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है. क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है, जगह-जगह चौक चौराहो पर बैरिकेडिंग कर कर क्राउड मैनेजमेंट करने की तैयारी है.

यह कार्यक्रम पीएम मोदी के ध्वजारोहण के बाद होने वाला एक और महत्वपूर्ण आयोजन होगा, जिससे प्रतिष्ठा द्वादशी का महत्व और भी बढ़ेगा. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन मंदिरों और देवालयों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस साल प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: अयोध्या में गोवा से ज्यादा पर्यटक....2027 में 17 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भाजपा सांसद का बड़ा दावा

TAGS

Ayodhya newsAyodhya Ram mandirPran Pratishtha DwadashiPratishtha Dwadashi Mahotsav

Trending news

Ayodhya news
PM के बाद राजनाथ सिंह इस मंदिर पर फहराएंगे धर्म ध्वज, राम मंदिर में लगाएंगे हाजिरी
New year 2026
नए साल पर भक्तों को तोहफा, मां व‍िंध्‍यवास‍िनी दरबार में लगे 12 हीटर, जलेगा अलाव
amroha weather
अमरोहा में छूटी कंपकंपी तो कोहरे से ढका मेरठ-बुलंदशहर, विजिबिलिटी लगभग शून्य
CM Yogi initiative
‘जी राम जी’ के फायदे बताने के लिए गांव-गांव लगेंगी चौपाल, क्या करने जा रही UP सरकार?
Farrukhabad news
बदहवास हालत में मिली 17 दिसंबर से घर से लापता छात्रा,पाक नंबर से आई थी फिरौती की कॉल
Gorakhpur News
अयोध्या में गोवा से ज्यादा पर्यटक...2027 में 17 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, BJP MP का दावा
New year 2026
यूपी वालों की बल्ले बल्ले! न्यू ईयर में प्रदेशवासियों को मिलेंगी ये 5 बड़ी सौगातें
gangster vinay tyagi
डॉन विनय त्यागी का खौफनाक अंत, 16 की उम्र में रखा था अपराध जगत में कदम, 46 केस दर्ज
Cold Wave
यूपी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, ठंड से बचने के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल
Draupadi Murmu
बिना धूल वाला थ्रेशर! मजदूर की बेटी की तकनीक का कायल हुआ पूरा देश, दिल्ली में सम्मान